Escola Professor Jairo Grossi é campeã-geral, pela primeira vez, dos Jogos Estudantis

DA REDAÇÃO- Entre os dias 26 de agosto a 1° de outubro, o esporte escolar movimentou Caratinga com a realização dos Jogos Estudantis, tradicional evento esportivo que envolveu a participação de 47 escolas das redes municipal, estadual e privada de ensino, um novo recorde.

Na edição de 2023 foram disputadas 15 modalidades esportivas (atletismo – corridas, arremessos e saltos, basquete, dama, futevôlei, futsal, handebol, natação, peteca, queimada, tênis de mesa, vôlei de areia, voleibol e xadrez) em seis categorias de idades compreendendo alunos/atletas de 7 a 18 anos.

A Escola Professor Jairo Grossi sagrou-se campeã-geral da competição pela primeira vez. Até o último dia das disputas de esportes coletivos a Escola Estadual Engenheiro Caldas tinha chances de conquistar o título geral, porém, os títulos na modalidade voleibol obtidos pela Escola Professor Jairo Grossi no domingo (01/10) sacramentaram a conquista inédita. A Escola Estadual Princesa Isabel, atual tricampeã, finalizou sua participação com o 2º lugar geral e a Escola Estadual Engenheiro Caldas em 3º lugar.

A Escola Professor Jairo Grossi também se sagrou campeã da Copa Juventude, título que envolveu as disputas das categorias de alunos/atletas de 12 anos acima. Outro destaque do evento ficou para a Escola Municipal Gerly Rodrigues Moreira, do distrito de Santa Luzia, que terminou a competição com o título inédito da Copa Criança, que envolveu as disputas das categorias até 11 anos. A Escola Municipal Gerly Rodrigues Moreira conquistou títulos no handebol e queimada, garantindo assim o título inédito para uma escola do distrito.

Para o coordenador geral dos Jogos Estudantis, Leandro Viana as expectativas foram superadas “Finalizamos o evento com recordes batidos – o maior número de escolas participantes (47) e o maior número de alunos/atletas participantes (2.317) e o sentimento de dever cumprido por mais um ano. Emociona a todos ver a satisfação e alegria dos alunos/atletas em poder durante o evento, praticar diferentes modalidades esportivas, confraternizar com alunos de outras comunidades escolares e representar com tanto empenho as cores de suas escolas e para nós da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes o sentimento é dever cumprido, ao oportunizar essa experiência para nossos jovens”.

Leandro Viana ainda registra os seus agradecimentos, que contribuíram para o sucesso do evento. “Agradeço a toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, desde a secretária Elaine Teixeira Cardoso por todo o suporte e dedicação, ao Wanderley do Transporte Escolar; a Tida – coordenadora dos professores de Educação Física; a equipe do setor de Esportes – senhor José Antônio, Rodrigo e Carol, Denner e Arthur, aos vigias e colaboradores que sempre trabalharam duramente para que o evento acontecesse da forma mais tranquila. Agradeço a Secretaria Municipal de Saúde e a todos os profissionais que acompanharam todas as competições. E claro, agradecer a cada professor de educação física escolar envolvido e voluntários, a cada diretor escolar e a todos os alunos participantes – os verdadeiros protagonistas deste evento. Agora é comemorar e já começar a preparação para o JEMG/2024”.

Os Jogos Estudantis também foram a seletiva para os Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) para o ano de 2024. As escolas campeãs nas modalidades coletivas (basquete, futsal, handebol e voleibol), nas categorias Infantil (sub- 14) e Infanto (sub- 16), representaram o município de Caratinga no evento.

Confira a lista final das Escolas campeãs nas modalidades coletivas dos Jogos Estudantis:

Basquete Infanto Masculino

1º – Escola Estadual Engenheiro Caldas (classificada para o JEMG/2024)

2º – Escola Estadual José Augusto Ferreira

Basquete Juvenil Masculino

1º – Escola Estadual José Augusto Ferreira

2º – Escola Estadual Moacyr de Mattos

Futsal Mini Masculino

1º – Escola Professor Jairo Grossi

2º – Escola Líber

Futsal Pré-Mirim Masculino

1º lugar – Escola Municipal Menino Jesus de Praga

2º lugar – Colégio Expoente

Futsal Mirim Masculino

1º lugar – Escola Professor Jairo Grossi

2º lugar – Escola Estadual Princesa Isabel

Futsal Infantil Feminino

1º lugar – Escola Estadual Professora Maria Fontes (classificada para o JEMG/2024)

2º lugar – Escola Estadual Princesa Isabel

Futsal Infantil Masculino

1º lugar – Escola Estadual Moacyr de Mattos (classificada para o JEMG/2024)

2º lugar – Escola Professor Jairo Grossi

Futsal Infanto Feminino

1º lugar – Escola Professor Jairo Grossi (classificada para o JEMG/2024)

Futsal Infanto Masculino

1º lugar – Escola Estadual Professor Joaquim Nunes (classificada para o JEMG/2024)

2º lugar – Escola Estadual Engenheiro Caldas

Futsal Juvenil Feminino

1º – Escola Professor Jairo Grossi

2º – Escola Estadual Princesa Isabel

Futsal Juvenil Masculino

1º – Escola Estadual Professor Joaquim Nunes

2º – Escola Estadual Engenheiro Caldas

Handebol Mirim Feminino

1º – Escola Municipal Gerly Rodrigues Moreira

2º – Escola Municipal Barquinho Amarelo

Handebol Mirim Masculino

1º – Escola Municipal Sebastião dos Santos Rosa

2º – Escola Municipal Barquinho Amarelo

Handebol Infantil Feminino

1º lugar – Escola Estadual Moacyr de Mattos (classificada para o JEMG/2024)

2º lugar – Escola Estadual José Augusto Ferreira

Handebol Infanto Masculino

1º lugar – Escola Estadual Engenheiro Caldas (classificada para o JEMG/2024)

2º lugar – Escola Professor Jairo Grossi

Handebol Juvenil Masculino

1º lugar – Escola Estadual Engenheiro Caldas

2º lugar – Escola Estadual Princesa Isabel

Queimada Mini Feminina

1º – Escola Municipal Gerly Rodrigues Moreira

2º – Escola Municipal Menino Jesus de Praga

Queimada Mini Masculina

1º – Escola Municipal Gerly Rodrigues Moreira

2º – Escola Municipal Menino Jesus de Praga

Queimada Pré-Mirim Feminina

1º – Escola Municipal Antônio Martins Teixeira

2º – Escola Municipal Bezerra de Menezes

Queimada Pré-Mirim Masculina

1º – Escola Municipal Sebastião dos Santos Rosa

2º – Escola Municipal Bezerra de Menezes

Queimada Mirim Feminina

1º – Escola Líber

2º – Escola Municipal Bezerra de Menezes

Queimada Mirim Masculina

1º – Escola Municipal Professora Conceição Martins da Silva

2º – Escola Municipal Sebastião dos Santos Rosa

Voleibol Infantil Feminino

1º lugar – Escola Estadual Princesa Isabel (classificada para o JEMG/2024)

2º lugar – Escola Estadual Professora Maria Fontes

Voleibol Infantil Masculino

1º lugar – Escola Estadual Princesa Isabel (classificada para o JEMG/2024)

2º lugar – Escola Estadual Maria Júlia de Mattos

Voleibol Infanto Feminino

1º lugar – Escola Professor Jairo Grossi (classificada para o JEMG/2024)

2º lugar – Colégio Genoma

Voleibol Infanto Masculino

1º lugar – Escola Professor Jairo Grossi (classificada para o JEMG/2024)

2º lugar – Escola Estadual Princesa Isabel

Voleibol Juvenil Feminino

1º lugar – Escola Professor Jairo Grossi

2º lugar – Escola Estadual Deputado Agenor Ludgero Alves

Voleibol Juvenil Masculino

1º lugar – Escola Professor Jairo Grossi

2º lugar – Escola Estadual Engenheiro Caldas