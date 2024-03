Escola Municipal Ione Ambrosina de Siqueira é reinaugurada em Inhapim

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim nessa última quarta-feira (20), as obras de reforma, revitalização e ampliação da escola municipal Ione Ambrosina de Siqueira, localizada no centro da cidade. O prefeito Marcinho e o vice-prefeito Sandro da Saúde receberam autoridades, professores e pais de alunos para celebrarem mais essa importante conquista para toda comunidade escolar inhapinhense.

Em seu pronunciamento o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho” destacou a ousadia por ele assumida e a coragem dos vereadores da base de seu governo em acreditarem no projeto “Mãos Dadas” do Governo do Estado de Minas Gerais. “Estamos promovendo a quarta entrega de obras dentro do projeto “Mãos Dadas” em nosso município, colhendo os frutos desta coragem e ousadia de nossa gestão. Cada obra tem sua importância, tem seu significado, e essa não é diferente, 2021 foi a virada de chave na educação do nosso município, pois foi quando aceitei a proposta do governador Romeu Zema em aderir ao projeto Mãos Dadas. Tenho que agradecer muito a nossa superintendente de ensino de Caratinga Landislene Gomes Ferreira que foi peça-chave nas negociações junto ao governo do estado, agradecer e enaltecer o trabalho dos vereadores da base do nosso governo, que na época, atenderam o meu pedido e confiaram em nossa proposta, transformando o que antes era apenas um sonho em realidade. Dentro do projeto Mãos Dadas, já entregamos a nova escola municipal Antônio Soares de Rezende em Tabajara, atendendo com conforto e qualidade nossos alunos do pré-primário aos anos iniciais do ensino fundamental. Reformamos e revitalizamos o prédio histórico da secretaria de Educação, e na última sexta-feira(15), de modo muito especial entregamos as obras de reforma, revitalização e ampliação da escola municipal Dr. Alípio Fernandes, que foi o pivô da municipalização, que nos colocou o maior desafio, mas com as bençãos de Deus superamos, e hoje podemos dizer sem sombra de dúvida que ofertamos uma educação de qualidade em um educandário amplo, arejado, confortável e seguro para os nossos alunos, pais e professores. Agora é o momento de entregar as obras da escola municipal Ione Ambrosina de Siqueira, que foi um pouco diferente e não menos importante, pois foi nessa escola que estudei, que aprendi a ler, a escrever, sendo minha primeira professora dona Aretuza Cardoso, a qual guardo com respeito e carinho em meu coração. Aqui também minha mãe foi professora por longos anos, dedicando-se com zelo, amor e carinho pela educação. Sou eternamente grato a Deus por poder proporcionar a reforma e revitalização deste educandário, um edifício histórico, primeira escola regular de nossa cidade e que merece ser conservado e preservado, mas mais que isso, temos além de uma nova e reformada escola, com quadra de esportes coberta, salas de aula climatizadas com ar condicionado, novos mobiliários, rebaixamento do teto em gesso e pintura completa, destacamos a valorização do servidor da educação com a implantação do piso nacional do magistério, merenda escolar de primeira qualidade, mochilas, uniformes, material pedagógico e 225 notebooks para todos os nossos professores. Isso são só algumas de nossas conquistas para a educação do nosso município” informou o prefeito.

O vice-prefeito Sandro da Saúde lembrou que além dos benefícios que a adesão e pactuação ao projeto Mãos Dadas proporcionou a rede física das escolas, tais como reforma, ampliação, construção de quadras e aquisição de equipamentos, a absorção dos alunos da rede estadual resultou no aumento significativo da receita do Fundeb. “Se não bastasse todos os benefícios que a adesão ao projeto Mãos Dadas proporcionou ao município de Inhapim, o aumento do número de alunos resultou em ganho substancial na receita educacional do município, e foi graças a este aumento de receita que possibilitou valorizarmos nossos 220 professores com a implantação do piso nacional do magistério, cursos e palestras motivacionais tornaram-se rotina para os nossos servidores, realizamos o Congresso Regional de Educação e muito mais, mas tudo isso só foi possível graças ao trabalho transparente, equilibrado, eficiente e de resultados que o nosso prefeito Marcinho vem desempenhando em nosso município. Nossos alunos, pais e professores merecem esta nova escola” disse.

A superintendente de ensino de Caratinga Landislene Gomes aproveitou para destacar os bons resultados obtidos pelo município de Inhapim dentro do projeto “Mãos Dadas”, sendo um dos primeiros a ter os projetos aprovados e recursos liberados pelo governo do estado. “Após vencermos os preconceitos que a municipalização acarreta na população com lisura e transparência, a equipe da prefeitura de Inhapim liderada pelo prefeito Marcinho demonstrou tamanha competência, agilidade e responsabilidade que o município foi o primeiro a aprovar seus projetos e terem os recursos liberados dentro da nossa regional de ensino no projeto “Mãos Dadas”, proporcionando a realização desta belíssima obra que é a reforma e revitalização da Escola Municipal Ione Ambrosina de Siqueira. Hoje colhemos os frutos deste trabalho, sendo a quarta obra entregue dentro do projeto Mãos Dadas no município, e que venha a próxima em maio, onde se Deus quiser, vamos entregar a nova Creche Municipal de Inhapim com capacidade para 500 crianças”, disse a superintendente.

Marlete Flamini, diretora da escola manifestou sua gratidão ao prefeito Marcinho e ao vice Sandro da Saúde. “Chegou o dia tão esperado, é hora de agradecer. Agradecer a Deus pelo dom da vida de cada um. Agradecer ao prefeito Marcinho por olhar com tanto zelo e carinho por nossa escola que se tornou um lugar mais confortável, aconchegante e acolhedor. Nossa escola ganhou uma roupagem nova, alegre, inspiradora. Ensinar, aprender e conviver se tornou mais leve. Obrigado aos profissionais de obra, são eles os pedreiros, eletricistas, pintores, e suas equipes que trabalharam dia a dia na reforma e revitalização da nossa escola. Que Deus abençoe a vida de vocês”, destacou a diretora.

HOMENAGEADA

Ione Ambrosina de Siqueira, brasileira, filha de José Henrique de Souza e Ana Ambrosina de Souza, natural de Inhapim. Cresceu e viveu na cidade de Inhapim, cursando o primário na Escola Estadual “Antônio Carlos”.

Aos 25 de dezembro de 1959, casou-se com Antônio Mendes de Siqueira, com quem teve três filhos: Marcos Antônio Siqueira, Marcelo Vinícius de Souza Siqueira e Marlon Willian de Souza Siqueira.

Mudou-se para Caratinga e lá permaneceu com a sua família entre os anos de 1959 e 1964. Em março de 1964 retornou para Inhapim retomando seus estudos na Escola Estadual Dr. Guilhermino de Oliveira, concluindo seus estudos do 2º grau na Escola Estadual “Alberto Azevedo”, no ano de 1973.

Sua primeira contribuição no mundo da educação (1974) foi o acolhimento em sua casa de Maria Aparecida de Carvalho, uma amiga e companheira, da qual cuidou e providenciou para que continuasse seus estudos.

Ainda em 1974 iniciou sua jornada acadêmica como docente na Escola Estadual “Mingote Viggiano”, localizada no bairro Santa Cruz, tendo como diretora Olímpia Milward de Azevedo. Neste educandário lecionou do ano de 1974 a 1979.

Cursou pedagogia na renomada instituição FAFIC – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caratinga, tendo concluído o curso em 1978.

Em 1980 torna-se diretora da Escola Estadual João de Almeida Pimentel localizada no distrito de Santo Antônio do Alegre, e em 1981 trabalhou como professora na Escola Estadual Pedro Carlos da Cruz no córrego São Silvestre, ambas localizadas na zona rural do município de Inhapim.

Entre os anos de 1980 a 1988 trabalhou como professora/orientadora na Escola Estadual “Joaquim Francisco Xavier” no bairro Santo Antônio, e entre 1981 a 1991 dedicou-se como regente de turma na Escola Estadual “Dr. Alípio Fernandes”.

Já de 1991 a 1997 foi protagonista no processo de formação de novas professoras atuando nas matérias pedagógicas como didática, no curso normal/2º grau na Escola Estadual “Alberto Azevedo”. Neste período acumulou o cargo de vice-diretora do educandário.

Aposentou-se das funções pedagógicas em 21 de janeiro de 1998, faleceu em 16 de julho daquele mesmo ano.

Durante sua trajetória, seja na vida pessoal ou profissional, Dona Ione como era conhecida, sempre desempenhou suas funções com muito amor, carinho e dedicação, deixando saudades e muita admiração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-la.

