Equipes de futsal de Caratinga são campeãs em Raul Soares

RAUL SOARES – Aconteceu entre os dias 2 a 9 de setembro no município de Raul Soares, a 43ª edição da Olímpiada de Raul Soares. O município de Caratinga esteve representado com as equipes de futsal masculino e feminino e ambas conquistaram o título da competição.

Futsal feminino

O time feminino de futsal sob o comando da técnica Carol Rodrigues, venceu as equipes de São Pedro dos Ferros por 11 a 3, na segunda partida venceu por 4 a 2 a equipe da EE Padre Júlio Maria. Na semifinal venceu a equipe da Escolinha do Didi por 3 a 1 e terminou a participação de forma invicta vencendo na final a equipe do Real Piedadense (Piedade de Caratinga) por 5 a 1.

Futsal masculino

Já no futsal masculino, a equipe de Caratinga foi representada pelo América Futebol Clube dos técnicos Luisinho e Guinha que também sagrou-se campeão de forma invicta, vencendo a equipes de Santana do Tabuleiro por 11 a 1. Na segunda partida venceu a Escolinha do Didi por 3 a 1. Na fase semifinal venceu a equipe da A.E.R. Raul Soares, e na final voltou a vencer a Escolinha do Didi, desta vez por 4 a 3.