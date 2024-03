Entre Folhas: asfalto cede em trecho da MG-425 e rodovia ficou interditada durante o sábado (23)

Em acordo com DER/MG, Prefeitura assume obra provisória de recuperação da pista para liberar passagem de motoristas

ENTRE FOLHAS – A chuva forte da madrugada do último sábado (23) aumentou a erosão no km 67 e fez com que o asfalto cedesse, interditando a rodovia MG-425, no trecho que liga Entre Folhas e Vargem Alegre à BR-116. Em acordo entre a Coordenação Regional do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER/MG) e o prefeito de Entre Folhas, Ailton Silveira Dias – Ailtinho, ficou estabelecida a intervenção da Prefeitura para a recuperação da pista na rodovia estadual. Ailtinho e o Secretário de Infraestrutura e Obras do Município, Marcos Antônio Marques – Marquim do Broa, executaram o trabalho e a rodovia foi liberada na noite do mesmo dia.

Na ocasião, o trânsito chegou a ficar liberado em meia pista no início da manhã, mas logo foi preciso fechar completamente, nos dois sentidos, para a entrada das máquinas. De acordo com o prefeito Ailtinho, ainda na primeira quinzena de abril, o DER deve concluir a obra de recuperação total da rodovia. “Fizemos uma ponte e aterramos em cima para liberar a circulação na via, mas é provisório, para não deixar os municípios de Entre Folhas e Vargem Alegre isolados. Aqui precisa de um serviço grande, que provavelmente deve ser iniciado até semana que vem, conforme o Victor, coordenador regional do DER garantiu”, explica. Segundo o Prefeito, a preocupação inicial foi garantir a passagem dos moradores para acesso a serviços de saúde e para o cumprimento de compromissos pessoais e de trabalho. “Muita gente depende dessa estrada; eu e minha equipe da Secretaria de Obras estamos dando um suporte e vamos atuar para solucionar o problema o mais rápido possível”, afirma.

Passava das 20h de sábado, quando o secretário Marquim do Broa anunciou em suas redes sociais, a liberação total do trecho para a passagem de veículos. “Agradecemos a parceria dos moradores do Córrego do Macaco e das proximidades, que não mediram esforços e trabalharam com a nossa equipe até o início da noite, para liberar a passagem na estrada”, escreveu.

ATUAÇÃO DO EXECUTIVO

Essa não é a primeira vez que Ailtinho aciona o DER. Em dezembro do último ano, o prefeito intermediou melhorias em quatro trechos da estrada que liga Entre Folhas às cidades de Caratinga e Vargem Alegre; e foi prontamente atendido pelo departamento. Na ocasião, Ailtinho destacou a abertura que sua Administração tem no Governo de Estado. “Nossa gestão tem um diálogo aberto com o Governador Romeu Zema e temos, também, o apoio do deputado estadual Rafael Martins, que tem nos ajudado a trazer muitas benfeitorias para o nosso Município”, comemora.

NOTA DER

O tráfego na rodovia foi restabelecido no mesmo dia com serviço paliativo, e, no momento, o DER-MG está tomando as providências para iniciar as obras de substituição do bueiro neste ponto.

A previsão é de que os serviços sejam iniciados na próxima semana, dependendo de condições climáticas favoráveis, e enquanto os trabalhos estiverem em execução, o fluxo de veículos será feito por meio de uma variante no próprio local.

Assessoria de Comunicação