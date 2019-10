Encontro de Carros Antigos atrai grande público

6ª edição do evento foi sucesso com visitação aos veículos e arrecadação de alimentos

CARATINGA- Um dia dedicado aos amantes antigomobilismo. A 6ª edição do Encontro de Carros Antigos de Caratinga foi realizada com sucesso no último domingo (27). Da Praça Calógeras (CTC) até o final da avenida Marechal Deodoro, os visitantes puderam conferir as relíquias dos colecionadores participantes. 92 carros foram inscritos.

Além da exposição dos veículos, a edição teve como atrativos para o público a apresentação dos cantores Dedéu e Daywisson Dhalma, além do “Nós Dois”; participação do grupo “Rolimã na Veia”, sorteios de brindes e a presença de Food Truck.

SOLIDARIEDADE

A entrada à área do evento é franca, porém, como de costume a organização convidou os visitantes para aderirem à campanha de doação, trazendo roupas, agasalhos, cobertores e alimentos, que foram destinadas à Cantina Áurea do Grupo Espírita Dias da Cruz.

Foram arrecadados, 101 quilos de arroz, 80 quilos de feijão, 32 quilos de açúcar, quatro quilos de sal, cinco quilos de fubá, um quilo de café, dois quilos de farinha, um litro de leite, 191 litros de óleo, dois pacotes de massa de tomate e 18 pacotes de macarrão.

O evento é uma promoção da Estação Cultural de Caratinga, presidida pelo produtor cultural Élcio Danilo Russo Amorim, o Edra, em parceria com os “Os Intocáveis – Clube de Carros Antigos de Caratinga”.