Empresas de Caratinga tomam medidas de segurança

CARATINGA- O aumento de pessoas infectadas em todo país pelo Coronavírus tem alertado estados e cidades para prevenção.

O estado de São Paulo registrou o primeiro caso no Brasil de morte de pessoa infectada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2). A vítima é um homem de 62 anos que estava internado em um hospital particular. Ele tinha histórico de diabetes, hipertensão e hiperplasia prostática — aumento benigno da próstata, comum em homens mais velhos. A informação foi divulgada pelo governo estadual na manhã desta terça-feira (17).

Em Caratinga vários segmentos públicos e privados também estão tomando atitudes de prevenção.

O DIÁRIO DE CARATINGA conversou nesta manhã com alguns empresários para saber o que mudou na rotina de seus comércios para contribuir com a prevenção.

O empresário Ary Silva, do Irmão Supermercados, disse que as compras para as lojas estão sendo feitas através do telefone e internet, para que vendedores de fora não precisem vir à cidade. Os caminhoneiros que vêm de outras cidades e estados passam por exames médicos para provarem que não estão doentes.

Já dentro das lojas, álcool em gel foram colocados em vários pontos para todos terem acesso, e nós banheiros, sabonete líquido para lavar as mãos.

A viação Rio Doce, também está atenta aos cuidados importantes. Os ônibus estão circulando com janelas abertas, mesmo os que possuem ar-condicionado e os pisos são pulverizados com detergentes que eliminam bactérias, segundo Rinaldo Grossi.

Na empresa DPC que também possui um grande número de funcionários, o empresário Jean Lacerda informou que desde a portaria até todos os setores, foram dadas explicações para evitar o contato pessoal de perto, e usado álcool em gel. Os gerentes de setores foram avisados para passarem orientações a todos os subordinados, como lavar as mãos frequentemente e não permitir que funcionários trabalhem se estiverem com algum tipo de gripe, mesmo que seja comum.