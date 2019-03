EM NÚMERO, VERSO E PROSA

“O princípio da sabedoria é o amor a Deus”

(Provérbios 9 – 10)

Iniciamos nosso trabalho no magistério fundamentado na citação acima. Sabedoria é o reconhecimento da ação de Deus em nossas vidas, ora nos dando o que nos é necessário, ora nos utilizando como instrumento de sua obra. Em tudo devemos dar graça!

Hoje, 37 anos depois, começamos, com muita satisfação, um novo trabalho: a atividade de redigir esta coluna para o jornal Diário de Caratinga, citando o mesmo provérbio.

Nesse sentido apresentaremos aqui, semanalmente, os contos, as crônicas, os poemas em verso e prosa, artigos de opinião, desafios de matemática, física, química, biologia etc, refletiremos sobre o tempo e o espaço, enfim todos os trabalhos criados por nossos alunos e professores.

Queremos que as atividades desenvolvidas por eles deixem a sala de aula e se misturem com as leituras do mundo, pois acreditamos que eles precisam entender a matemática, a física, a geografia, a história, a química e principalmente a língua portuguesa como parte de sua vida e não apenas como conteúdos da escola, desenvolvidos unicamente com a finalidade avaliativa.

O grande poeta, Carlos Drummond de Andrade, em seu célebre poema “Aula de Português” nos faz refletir como devemos ensinar.

Aula de Português

A linguagem



na ponta da língua,



tão fácil de falar



e de entender.

A linguagem



na superfície estrelada de letras,



sabe lá o que ela quer dizer?

Professor Carlos Góis, ele é quem sabe,



e vai desmatando



o amazonas de minha ignorância.



Figuras de gramática, esquipáticas,



atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me.

Já esqueci a língua em que comia,



em que pedia para ir lá fora,



em que levava e dava pontapé,



a língua, breve língua entrecortada



do namoro com a prima.

O português são dois; o outro, mistério.

Drummond nos mostra, por meio de sua alusão ao ensino da língua portuguesa, que é preciso ensinar a língua da gramática, mas que não podemos deixar que esta sobreponha o nosso desejo de expressar, e tal reflexão podemos estendê-la às demais ciências. É preciso aproximar os saberes da escola às experiências da vida.

Portanto nosso objetivo com mais este trabalho é participar, mesmo que de forma singela, do crescimento de nossos alunos, acreditando que atividades como essas ajudam a construir e realizar sonhos.

Somos gratos por já ter contribuído, com uma pequena parcela, da realização dos sonhos de centenas de jovens e acreditamos que este trabalho certamente será muito importante para a realização de tantos outros sonhos, oportunidade em que também plantaremos no coração de cada um deles uma semente de amor que os levará à sabedoria.

Prof. João Martins Gomes