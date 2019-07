Editora Leader lança o primeiro volume da Série Profissões: Odontologia & Missão

Profissionais da área mostram como vencer a alta competitividade inovando e se reinventando, numa atuação muito além do consultório. Caratinguense Júlia Assis colaborou com esta obra

DA REDAÇÃO – O que diferencia os odontólogos que conseguem ganhos satisfatórios, têm qualidade de vida e se sentem realizados na profissão daqueles que trabalham incansavelmente sem, entretanto, colher os mesmos benefícios do primeiro grupo? Este e muitos outros questionamentos a obra Odontologia & Missão – Histórias, Desafios e Estratégias Relatados por Profissionais da Área responde, por meio da participação de profissionais que saíram do lugar-comum e encontraram novos objetivos dentro de uma profissão que hoje não se restringe mais ao mocho.

Gestão e Marketing, por exemplo, matérias que não são ensinadas na faculdade de Odontologia, mas se tornaram um dos diferenciais de quem pretende gerir com sucesso o consultório e divulgar seu trabalho. Assim, vários odontólogos presentes nesta obra relatam de que maneira associaram outras formações à Odontologia, tornando-se administradores, empreendedores bem-sucedidos diante da competitividade crescente – segundo o Conselho Federal de Odontologia, atualmente são mais de 318 mil profissionais no Brasil -, não se limitando ao consultório.

Empreendedorismo também é tema de destaque dos coautores, porque para serem bem-sucedidos é necessário se diferenciar, inovar, investir no negócio e se tornar um verdadeiro gestor.

Contudo, a obra não traz somente os profissionais que investiram em Gestão, Marketing, ou Comunicação. Há os que se definem como semeadores de sonhos, contribuindo para um mundo melhor não só atendendo pacientes, mas aperfeiçoando seus negócios, compartilhando conhecimento. Outros se dedicam a causas de responsabilidade social, atuando em comunidades como voluntários ou descobriram no atendimento a pessoas com necessidades especiais sua verdadeira missão, mas não se limitam ao consultório, abraçando a causa da conscientização da sociedade quanto às dificuldades enfrentadas por elas.

O cirurgião-dentista Reinaldo Yoshino assina a coordenação da obra ao lado de Andréia Roma, diretora de projetos e CEO da Editora Leader, e o prefácio ficou a cargo de Claudio Yukio Miyake, atual secretário do Conselho Federal de Odontologia (CFO). Os 12 capítulos contêm histórias de vida, aprendizados, e como os odontólogos enfrentaram os obstáculos inerentes à área. Os coautores são Adriana Zink, Bruno Trevisan Rosa, Carla Alvarenga, João Queijo, Júlia Assis, Karin Camarinha, Maria Luiza dos Santos, Pablo Vieira, Paula Pinheiro, Reinaldo Yoshino, Rosana Couzta e Weder Carneiro.

Importante destacar que este projeto faz parte da Série Profissões, recém-lançada pela Editora Leader. É uma coleção que vai trazer obras sobre outras profissões e as inovações e mudanças que estão ocorrendo nas diversas áreas, sempre tendo como tema central a missão de cada profissional.

Sobre a Editora Leader

Fundada pela empresária Andréia Roma, a Leader se especializou em obras de coautoria, dando oportunidade a executivos, líderes, empreendedores de compartilhar seu conhecimento e divulgar seu trabalho, além de registrar um legado.

Assim, desde 2012, ano em que iniciou suas atividades, destaca-se no mercado editorial por obras pioneiras, reunindo profissionais de todas as áreas.

A Leader tem em seu portfólio obras premiadas por reunir o maior número de executivos de alta gestão num mesmo volume e também por sua contribuição para a cultura e o desenvolvimento humano.

Sempre com base em pesquisas para conhecer as necessidades do mercado, oferece cursos online, leva conhecimento através de cards, tem projetos para apoiar jovens escritores, entre outras iniciativas. Tem oferecido a leitores de todo o Brasil coletâneas como a Série Profissões, Cursos em Livro, assim como um projeto de abrangência nacional, o Empreendedoras de Alta Performance, que já teve vários lançamentos e deve atingir em breve um livro para cada estado brasileiro.

Conheça mais sobre essas e outras publicações acessando www.editoraleader.com.br

Ficha técnica

Título: Odontologia & Missão – Histórias, Desafios e Estratégias Relatados por Profissionais da Área

Coordenação: Reinaldo Yoshino e Andréia Roma; Prefácio: Claudio Yukio Miyake

Páginas: 168

Preço: R$ 64,90