Dr. Giovanni é pré-candidato a prefeito de Caratinga

CARATINGA – Na última quarta-feira (13), o atual vice-prefeito de Caratinga, Giovanni Corrêa da Silva, lançou sua pré-candidatura a prefeito pelo PSL (Partido Social Liberal), com apoio do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro).

‘Doutor Giovanni’ como é conhecido, também é médico, casado com Claudet Neves da Silva, pai de Gustavo, Roseane, Bruno e Naiara.

Como secretário de Saúde no início do governo do prefeito Welington Moreira, Dr. Giovanni ficou conhecido por vários trabalhos bem-sucedidos à frente da pasta, inclusive no enfrentamento do surto de febre amarela.

Conheça um pouco mais sobre o pré-candidato nesta entrevista.

Como o senhor começou a sua vida política?

Eu sou nascido em Caratinga, porém morei no estado do Pará por mais de 13 anos, e lá na cidade de São Domingos do Araguaia, iniciamos em 1982, quando da primeira eleição naquele recém-criado município. Aí participamos na coordenação de três campanhas consecutivas, onde graças a Deus tivemos êxito em todas.

O senhor sempre teve experiência política como secretário? O que levou o senhor a concorrer a um cargo eletivo de 2016 como vice-prefeito?

Na cidade de São Domingos do Araguaia (PA), eu fui secretário de saúde em três mandatos. Onde implantamos o SUS no recém-criado município, e colocamos todos os serviços de saúde funcionando plenamente a serviço da população. O que levou-me a ser candidato a vice-prefeito, foi sempre o objetivo de servir à comunidade de Caratinga, como eu já havia feito em outro município. Sendo aqui a minha cidade natal, eu queria com maior dedicação ainda poder contribuir para a cidade.

Como foi sua experiência no cargo de vice-prefeito?

Como vice, cumpri o meu dever previsto na lei orgânica do município de permanecer sempre pronto a substituir o prefeito em qualquer tempo que ele necessitasse; entretanto o mesmo foi sempre presente em seus compromissos, não necessitando portanto da minha presença.

Como foi estar à frente da Secretaria de Saúde de Caratinga?

Assim que assumimos, tivemos a epidemia de febre amarela, que enfrentamos com determinação, livrando rapidamente o município deste mal que o assolava naquele momento. Avançamos em outras áreas como realizações de cirurgias de catarata, demos continuidade ao término da construção da UPA para que a mesma pudesse ser colocada em atuação o mais rápido. Na ocasião fomos também surpreendidos com a entrega do Pronto Atendimento que funcionava anexo ao Hospital, e demos uma resposta rápida à população, bem como outros feitos; sempre com o apoio irrestrito do Prefeito. Deixamos a secretaria por motivo de saúde, fui submeter-me a uma cirurgia, e achei melhor dar a oportunidade a outro.

O senhor lançou a sua pré-candidatura como prefeito. Quais partidos estão com o senhor?

Estou filiado no PSL, que é o partido que lançou-me pré-candidato, entretanto o PTB, esteve conosco no lançamento, com o compromisso de nos apoiar dependendo do nosso desempenho nas pesquisas.

O que levou o senhor a lançar a sua pré-candidatura a prefeito?

Na verdade, foi o partido quem me lançou. A partir do momento que me filiei, o partido achou que tinha um nome com potencial para concorrer ao pleito deste ano, e achou por bem lançar-nos como pré-candidato, e acreditamos em Deus, que vai dar certo,

Como o senhor avalia a questão da redução da campanha, conforme o calendário eleitoral?

Penso que foi positivo, com os meios de comunicação que temos hoje, através de plataformas de mídias sociais, rapidamente um candidato se faz conhecido, apresenta e defende suas propostas

O senhor já pensou em um nome para vice?

Caratinga tem grandes nomes, dos quais um pode vir somar comigo para a realização de um projeto de excelência para Caratinga; entretanto ainda não temos este nome à nossa disposição.

Acha que é provável prorrogação das eleições?

Até aqui, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) tem se manifestado a favor da manutenção do calendário eleitoral. Porém, vivemos um momento ímpar, em que pode haver alguma alteração, caso seja necessário, contudo até este instante tudo permanece como o previsto em lei.

O senhor acredita que as pessoas estão muito decepcionadas com os políticos?

Acredito que sim, e elas estão com toda a razão, o político tem se comportado frente a coisa pública, como se fosse pessoal. Além de famosos atos de corrupção ocorridos no país. Entretanto ainda há esperança, porque o povo acordou, e quem não for com o povo, estará sempre sendo tirado pelo povo.

Pode vir um novo tempo por aí?

Este tempo já chegou, ele agora só vai avançar cada vez mais, é um processo sem retrocesso, já é um novo tempo. Honestidade, transparência, diálogo e trabalho, serão permanentemente cobrados pelo povo, que é o verdadeiro dono do poder.

Tem algum político do passado ou do presente que o senhor admire?

Aqui em Caratinga o saudoso prefeito Antônio de Araújo Cortes, um exemplo a ser seguido. Nacionalmente o também já falecido senador Jarbas Passarinho, que foi governador do Pará e ministro de governo.

Estamos vivendo um momento muito difícil na política brasileira, independente de esquerda ou direta. Como o senhor vê tudo isso?

Independente de lado, o coração do homem deve ser manso e humilde; defender suas ideias não implica em brigar com ninguém, nem agredir ao outro. Penso, também, que há um erro enorme de avaliação, quando a pessoa está do meu lado ela é ótima, se passar para o outro, ela não presta mais. Isso não pode ser assim, o dom mais precioso que temos é a vida, e o ser humano que a possui, tem que ser respeitado, e tratado com dignidade, independente das suas opções.