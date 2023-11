Dnit vai recuperar 27 pontes e viadutos na região

DA REDAÇÃO- O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) vai realizar a manutenção de pontes e viadutos da região.

O Dnit já abriu o processo de licitação para contratação de empresa especializada na execução dos serviços de manutenção de 27 Obras de Arte Especiais, localizadas em rodovias federais sob jurisdição da Unidade Local de Caratinga, no âmbito do Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas. O orçamento é de R$ 3.368.418,23.

Os trabalhos incluem limpeza, tratamento de trincas e fissuras, recuperação com aplicação de concreto, recomposição de dispositivos de drenagem, dentre outros.

Serão contemplados trechos das rodovias BR-262/MG, BR-458/MG e BR-474/MG. O prazo de execução do contrato é de nove meses consecutivos, a contar da Emissão da Ordem de Serviço.

RODOVIAS CONTEMPLADAS

Rodovia BR-262/MG

Trecho DIV ES/MG – ENTR BR-153(B)/FIM PONTE S/RIO GRANDE (DIV MG/SP)

Subtrecho ENTR MG-108(B) (MARTIM SOARES) – ENTR BR-120 (VARGEM LINDA)

Segmento Km 15,3 ao Km 172,01

Extensão 156,71 Km

Rodovia BR-458/MG

Trecho ENTR BR-259 – ENTR BR-381 (IPATINGA)

Subtrecho ENTR BR-116(B) – ENTR BR-381 (IPATINGA)

Segmento 102,8Km ao km 152,8

Extensão 50 km

Rodovia BR-474/MG

Trecho ENTR BR-259 (AIMORÉS) – ENTR BR-116 (CARATINGA)

Subtrecho ENTR BR-259 (AIMORÉS) – ENTR BR-116 (CARATINGA)

Segmento 0 Km ao km 160,5

Extensão 160,5 km