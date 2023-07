Dnit abre licitação para conservação e recuperação da BR-474

Trechos compreendem km 89,4 ao km 160,5: entroncamento BR-259 (Aimorés)-BR-116 (Caratinga) e entroncamento MG-111 (Ipanema)- BR-116 (Caratinga)

DA REDAÇÃO- O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) abriu licitação para contratar empresa para execução dos serviços necessários de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na rodovia BR-474, no segmento km 89,4 ao km 160,5. Fazem parte o trecho entroncamento BR-259 (Aimorés) – entroncamento BR-116 (Caratinga) e subtrecho entroncamento MG-111 (Ipanema) – entroncamento BR-116 (Caratinga). O valor é de R$ 20.274.792,39.

Conforme cita no processo licitatório, a BR-474 é “uma importante via de transição, sobretudo, para a região leste do estado, uma vez que a rodovia liga a Zona da Mata, o Rio Doce e o estado do Espírito Santo. Parte de seu trecho está localizado em uma área de reserva particular do patrimônio natural (RPPN), remanescente da Mata Atlântica, que abriga espécies em risco de extinção, como o macaco muriqui e outras. Seu corpo estradal está dividido em segmentos pavimentados (149 Km) e não pavimentados (11,0 Km)”.

O objetivo são os serviços de manutenção com conservação/recuperação, contemplando pistas, marginais, faixa de domínio, dispositivos de drenagem e demais elementos que integram a estrutura existente dos segmentos em referência, com extensão total de 71,1 km.

Conforme o Dnit, os serviços de engenharia a serem executados na rodovia BR-474/MG serão de grande relevância para os usuários, “pois irão proporcionar a manutenção das condições de trafegabilidade e segurança dos usuários”.

A licitação acontecerá no dia 21, às 14h. m