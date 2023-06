Distrito de Macadame recebe pavimentação de ruas

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim, através da Secretaria de Obras Públicas, entregou para a população do distrito de Macadame, o calçamento e drenagem pluvial da rua Arlindo Pereira Gomes e o prolongamento da pavimentação, agora em blocos, da rua João Barbosa Neto, duas ruas que há muito tempo a população anseia por melhorias.

Segundo o secretário Welisson Abrantes Martins, foram 270 metros lineares de calçamento construídos ao longo das duas extremidades da rua principal do distrito, tanto na saída para o distrito de Jerusalém, quanto na chegada do distrito de Macadame para aqueles que o acessam pela cidade de Inhapim. “Graças a Deus entregamos à comunidade do distrito de Macadame a pavimentação e drenagem pluvial das ruas Arlindo Pereira Gomes e o prolongamento da pavimentação da rua João Barbosa Neto. Ao todo foram pavimentados 334 metros lineares de rua, com um investimento de aproximadamente R$ 220 mil reais”, disse o secretário.

O vereador Paulo Lima, o “Paulinho Doido”/MDB, principal liderança política do distrito de Macadame na atualidade e parlamentar que indicou as obras de calçamento do local, aproveitou a oportunidade para agradecer ao deputado estadual Tito Torres (PSD-MG) pelos recursos encaminhados a Inhapim que propiciaram a realização das obras de calçamento no distrito. “Quero de pronto registrar meus agradecimentos primeiramente a Deus, ao nosso prefeito Marcinho e vice-prefeito Sandro da Saúde e ao nosso deputado estadual Tito Torres pelas obras de calçamento e drenagem pluvial das ruas Arlindo Pereira Gomes e João Barbosa Neto aqui em Macadame. Graças a uma emenda parlamentar de autoria do deputado estadual Tito Torres, e uma indicação minha na Câmara realizamos essa obra que era aguardada por longos anos pela população de Macadame”, ressaltou o vereador.

O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, e o vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde, manifestaram contentamento com a realização de mais duas obras no município. “Estamos no distrito de Macadame juntamente com o vice-prefeito Sandro, entregando duas obras para esta comunidade que são o calçamento das duas Arlindo Pereira Gomes e João Barbosa Neto, obras estas oriundas de emenda parlamentar do deputado estadual Tito Torres indicação do amigo e vereador Paulo Lima. Honra e glória a Deus por poder atender os anseios de nossa comunidade de Macadame”, disse o prefeito.

Os moradores manifestaram gratidão pela realização das obras e ao final foi servido um churrasco, além de uma apresentação musical no centro do distrito.

Assessoria de Comunicação