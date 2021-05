DIÁRIO estreia “Conectados com Marcy Lopes”

Influenciadora digital Alana Flopes foi a primeira entrevistada

CARATINGA- O DIÁRIO estreou nesta sexta-feira (7), o programa “Conectados com Marcy Lopes”. A primeira entrevistada foi Alana Flopes, 30 anos, influenciadora digital, que tem mais de 72 mil seguidores no Instagram. Confira a entrevista:

A INTERNET

Como e quando você começou a ser influenciadora digital?

O meu dia a dia é tão normal. Um dia eu postei que estava fazendo alguns a fazeres, as pessoas perguntaram assim: “Mas, você grava assim?”. Claro, gente. Na verdade, eu falo que já tenho uma história dentro da internet. Em 2016 a 2017, eu tinha uma loja de roupas fitness e naquela época ninguém usava a redes sociais para divulgar, mas, hoje em dia, tem vários trabalhos, várias páginas divulgando mais. Naquela época a forma que eu tinha de divulgar os meus produtos era através das redes sociais. Então, eu usava meu Instagram para postar e usavas as roupas de casa. Eu ficava ali até no dia a dia mesmo experimentando e usando as peças da loja e fazia, de certa forma, o chamado provador hoje. Só que naquela época não tinha os stories no Instagram, não tinha vídeo. Então, era foto mesmo, que eu fazia com as peças, era ali que me dava um grande resultado, só que depois a minha loja não deu certo e também durante o período da minha loja, como era uma loja do segmento fitness, eu competi como fisiculturista para atrair as pessoas para a minha loja, que também chama muito atenção das pessoas. Acabou que eu dei um time nesse segmento e depois eu continuei na minha rede social. Continuei trabalhando e depois eu migrei para parte do marketing e quando eu já estava trabalhando com a parte do marketing, algumas empresas que eu prestava o trabalho ficavam assim: “Alana, a gente precisa apresentar esse produto ou essa roupa. Você não tem vergonha mesmo de falar, vai lá e grava. Faz do seu jeito”. Eu comecei, as pessoas começaram a me olhar como uma digital influencer, foi aonde as coisas começaram acontecer nesse ramo.

Qual é a sensação de saber que você influencia as pessoas e elas se inspiram em você?

Sempre uso meu perfil com muita naturalidade. Quem me acompanha sabe que eu falo o que eu estou sentindo no dia. Se eu estou bem, falo, se eu não estou bem, falo do mesmo jeito. É como se eu estivesse conversando com os meus amigos, até mesmo quando vou apresentar os meus produtos. Quando vou postar qualquer tipo de vídeo de trabalho, penso no que vou estar apresentando, por que tem que ser algo digital, mas, eu falo o que acredito, o que sinto para as pessoas que me acompanham. Mas, quando você vê o peso que você tem para algumas pessoas, não só nessa parte maquiagem, cabelo e roupa. Quando você vê que as pessoas se inspiram em você, porque muitas vezes eu compartilho muito com as pessoas, falo o tanto que foi difícil chegar até aqui e então eles se inspiram nessa parte do “caiu, levanta”. Quando algumas pessoas falam: “Alana, hoje eu me inspiro na sua força”, isso mexe muito comigo. Não temos noção da proporção das nossas falas ali, o que elas podem levar para a vida de uma pessoa, tanto como positivamente, quando negativamente. Por isso, é um trabalho de muita responsabilidade. Temos que saber o que estamos fazendo.

Você tem um horário definido para fazer postagens em suas redes sociais?

Nos stories não precisa ter tanto esse horário definido. Mas, eu sempre procuro distribuir o tempo para fazer as postagens, porque assim o público fica mais conectado também. Às vezes se eu postar em um horário indeterminado é melhor. Posto um pouco de manhã, um pouco a tarde e um pouco a noite, até para as pessoas conseguirem entender. Passar mesmo meu dia a dia para as pessoas. Mas, no feed, eu tenho um horário programado, sempre gosto de postar no horário das 21h, que vejo que as pessoas estão acordadas e acabam de chegar do trabalho e mexendo no celular, aquele horário que eles estão sentados no sofá, só relaxando e descontraindo.

Fale sobre uma situação engraçada que você já passou no seu trabalho.

O que foi mais engraçado foi quando eu fui fazer um trabalho pra uma empresa aqui, que estava inaugurando. Era uma loja de segmento de roupas de festas, tinha espumantes. Eu estava vestida de noiva, o pessoal falou assim: “Alana, toma pelo menos uma tacinha pra gente brindar”, e isso era antes do horário do almoço. Eu não tinha comido nada ainda, tomei uma taça, parece que aquela coisa subiu. Misericórdia (risos). Depois falaram assim: “Vamos sair com as meninas que estão de noivas com aquele carro”. Abriram a capota, eu saía gritando e dando tchau para todo mundo. Lembro daquilo tudo, me dá uma vergonha. O carro parou, descemos dentro da cidade de noivas. Imagina, como que esse vestido ficou. Não sei onde que eu estava com o juízo.

Você já tem uma vida estabilizada como digital influencer?

Eu tenho uma vida estabilizada, particularmente falando, com a internet. Como digital influencer não, porque eu vou ser muito sincera, infelizmente, algumas pessoas entendem que estamos nesse trabalho por esporte. No momento que estou ali interagindo com as pessoas, é óbvio que estou ali com o público, apresentando uma empresa, um trabalho, só que as pessoas acham que não, mas, hoje sim, ser digital influenciar traz uma segurança sim. Hoje eu agreguei várias coisas ao meu trabalho. Hoje, eu, Alana falo que estou estabilizada sim, vivo 100% da internet.

Como funciona suas vendas online?

São plataformas, hoje eu trabalho com a Hotmart, que é muito conhecida e a Monetizze. Essas plataformas nos fornecem produtos para revender. Então, a partir do momento que você vende aqueles produtos, você tem as comissões. A internet tem algo que eu gosto muito de trabalhar, umas coisas bem atrativas pra mim. Primeiro que a gente consegue trabalhar em casa, por isso eu fiquei mas caseira ainda. E segundo, que você consegue realizar várias vendas ao mesmo tempo. Então, é muito bacana você ver seu saldo subindo muito rápido. É um negócio que é muito bom.

Qual sua mensagem pra quem quer ser uma digital influencer?

Uma coisa que a gente nunca pode deixar nos parar é o julgamento das pessoas. Vão te criticar, vão rir de você, você vai virar motivo de chacota, assim como eu já fui várias vezes. As pessoas vão virar para você e dizer que você não tem capacidade para estar ali. Mas, a primeira pessoa que tem que acreditar em você é você mesmo. Não esperem esse reconhecimento, essa confiança de outras pessoas. Seu pai, sua mãe, qualquer pessoa da sua família, só vai confiar em você, quando você tiver essa autoconfiança. Primeiro, sua determinação para fazer aquilo dar certo. É assim que as coisas vão acontecendo e indo pra frente, pois muitas pessoas na hora que vão começar falam que é muito difícil, se questionam como vai conquistar seus seguidores. É, literalmente, persistência, como qualquer coisa na vida. Tudo que a gente for começar na vida é assim.

VIDA PESSOAL

Quais são seus cuidados com a pele?

Gosto muito de me cuidar, sou muito vaidosa. Mas, eu queria ser mais. Algumas pessoas dizem que eu acordo já plena e maquiada, eu respondo: “Quem dera que fosse assim”. Gente, eu queria! Mas, hoje em dia, os filtros dos Instagram estão salvando muito. Geralmente eu fico maquiada mesmo mais no período da tarde, que no período da noite. De manhã fico sem maquiagem para justamente minha pele respirar. Passo uns produtinhos para cuidar da pele para cuidar em relação ao envelhecimento. Já tenho 30 anos, então tenho que me cuidar.

Qual foi a sua maior loucura?

A minha maior loucura até hoje foi ter competido como fisiculturista.

Você é casada há cinco anos. Qual lição você tirou sobre relacionamento?

Quando eu era mais nova, o sonho da minha vida era me casar. Só que quando foi chegando a época do casamento, foi aproximando, foi me dando uma ansiedade, um medo, que ia sair da casa dos meus pais, você começa a pensar assim: “Meu Deus do céu, vou virar mesmo a dona do meu nariz. Então, aquilo ali me deixou nos últimos dias e nos primeiros dias de casada muito insegura. E assim, eu casei com 25 anos, acredito uma idade boa para casar. Mas, com a maturidade que eu tenho hoje, digo que o casamento foi uma escola para mim. Até porque quando estamos na casa dos pais, temos aquela segurança maior. Por mais que o marido represente uma segurança, mais eu vejo que a esposa também está ali para ajudar o marido também, somos só nós dois. Temos que ter maturidade para saber que os perrengues vão vir, mas, precisamos estar ali na união mesmo. Você entende a parceria do casamento para passar por diversas situações.

Você é mais caseira ou gosta de sair?

Sou muito caseira. É tudo pra mim ficar em casa, no sofá, vendo um filme. Pego o celular um pouco, atualizo os meus seguidores. Às vezes fico lá no instagram, do jeito que eu acordo eu estou lá, mas, querendo ou não esse trabalho exige muito da gente. Você tem que apresentar alguma empresa, precisa estar de acordo sempre. Então, no momento de descanso, eu tenho que ficar de pijama, de maquiagem ou descabelada, eu gravo mesmo do jeito que posso ficar. Eu fico para gravar e assim vai.

O que já viu sobre você nas redes sociais, que mais lhe surpreendeu?

Vou ser sincera, a situação que fiquei de cara foi no ano passado, quando eu estava me mudando. Eu estava saindo de uma casa que a gente morava e me mudando para uma outra casa. Eu tinha deixado meu celular de lado e fui mexendo na mudança, quando me dei conta, a casa que estava morando já estava no instagram de fofoca. Eu e meu esposo, de quando nos casamos, temos um banner muito grande com uma foto nossa; fizeram uma confusão para colocar aquele banner na casa. Tiveram que pegar a corda e amarrar para passar na frente da casa. Esse banner saiu nos instagrans de fofoca e colocaram apelido de “quadro de Itu”, porque que era um quadro muito grande, que veio um caminhão só para trazer aquele quadro. Aquilo foi notícia no dia, depois eu não sei como eles conseguiram descobrir aonde era a minha casa. Foi, assim, uma doideira aquilo ali. Eu fiquei assim: “Gente, que isso?!” (risos). Só estou mudando e virou notícia. Que doideira, mas foi muito engraçado, eu ri muito depois que tudo passou.

Quais são suas considerações finais?

Eu agradeço o carinho por ter participado do programa. Fiquei muito feliz por te me escolhido para esta estreia. Fiquei lisonjeada, desejo sucesso nessa trajetória. Aproveito e deixo o recado para seguirem a página do Diário de Caratinga, infelizmente a antiga foi hackeada. Quem está trabalhando nas redes sociais sabe o quanto que isso está frequente de acontecer, que muitas pessoas estão passando por isso. Sigam todas as redes sociais do Diário de Caratinga, que sempre tem notícia pra gente.

Uma cor preferida

Amarelo

O que te irrita?

Mimimi. Não gosto quando a pessoa reclama de tudo.

Uma qualidade que você gosta em uma pessoa?

Sinceridade

Uma comida preferida?

Pão. Sou apaixonada por pão. Quando vou fazer alguma dieta, que eles cortam meu pão, eu fico arrasada. Amo pão, gente.