Destroços da aeronave são retirados

Além da cantora Marília Mendonça, outras quatro pessoas morreram no acidente ocorrido na última sexta-feira (5)

PIEDADE CARATINGA/CARATINGA – O trágico acidente que resultou na morte da cantora Marília Mendonça, de Abiceli Silveira Dias Filho, que era tio e assessor da artista; do produtor Henrique Bonfim Ribeiro, do piloto Geraldo Martins de Medeiros e do co-piloto Tarcísio Pessoa Viana, que estavam na mesma aeronave, na última sexta-feira (5), chocou o país. Desde então a reportagem tem acompanhado todos os trabalhos, como o traslado dos corpos e a retirada dos destroços da aeronave, do córrego do Lage, zona rural de Piedade de Caratinga.

A respeito da retirada dos destroços, uma empresa de guincho de Caratinga fez esse trabalho nesse último domingo (7); e nessa segunda-feira (8), os dois motores que haviam caído em locais separados foram finalmente resgatados.

Os motores chegaram em uma caminhonete da empresa de guincho, sendo escoltados por policiais civis.

A aeronave será dividida em partes e colocada em uma carreta e transportada para o aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, e então os trabalhos periciais continuarão.