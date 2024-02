Desembargador Estevão Lucchesi acompanha obras de construção e reforma de fóruns

Visitas foram realizadas Abre Campo, Bom Sucesso, Governador Valadares, Igarapé, Inhapim, Itajubá, Poços de Caldas e Teófilo Otoni

DA REDAÇÃO – O superintendente de Obras do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador Estevão Lucchesi de Carvalho, realizou, em janeiro, visitas para acompanhar as obras de construção de novos fóruns em oito comarcas do estado. Também participaram das vistorias o juiz auxiliar da Presidência João Luiz Nascimento de Oliveira, responsável pela Diretoria Executiva de Engenharia e Gestão Predial (Dengep), e o diretor da Dengep, Marcelo Junqueira Santos.

Nos dias 9/1 e 10/1, as visitas foram realizadas nas comarcas de Governador Valadares, Teófilo Otoni, Inhapim e Abre Campo. Já nos dias 29/1 e 30/1, as análises foram feitas nas comarcas de Poços de Caldas, Itajubá, Bom Sucesso e Igarapé.

Segundo o desembargador Estevão Lucchesi, a atividade teve como objetivo avaliar tecnicamente o andamento das obras. “É muito importante acompanhar de perto os trabalhos que estão sendo desenvolvidos porque é uma demonstração de interesse e zelo do TJMG, além de possibilitar, eventualmente, a correção de alguns rumos. Todas as intervenções estão dentro do cronograma estabelecido pela Dengep”, afirmou.

O juiz auxiliar da Presidência João Luiz Nascimento de Oliveira avaliou de forma positiva as vistorias realizadas. “Neste mês de janeiro, a Dengep, sob a orientação do superintendente de Obras, desembargador Estevão Lucchesi de Carvalho, visitou obras de construção, reforma e ampliação de fóruns em diversas comarcas do estado. A vistoria das obras foi essencial para verificar seu atual estágio de construção e obter informações importantes para o planejamento das ações estratégicas da Presidência”, disse.

Em Governador Valadares, Inhapim, Abre Campo, Poços de Caldas, Itajubá e Bom Sucesso as intervenções são destinadas para a construção de novos prédios. Já em Teófilo Otoni e em Igarapé, as obras são de reforma geral e ampliação dos fóruns.

Assessoria TJMG