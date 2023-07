Definidas semifinais das Copas de Bairros e Distrital de Caratinga

CARATINGA- Após a finalização da fase de grupos da Copa de Bairros com a realização da última rodada ocorrida na terça-feira (4) no Estádio Doutor Maninho, ficaram definidas as semifinais das duas competições organizadas pela Prefeitura de Caratinga, através da Superintendência de Esportes.

A fase de grupos da Copa de Bairros terminou com a classificação das equipes do Atlético Salatiel e Isocred na chave A e a classificação das equipes Opção Futebol Clube e Santiago Futebol Clube na chave B. Já na Copa Distrital classificaram as equipes do América de Santa Efigênia, Patrocínio Esporte Clube, Força Jovem de Santa Luzia e União Santo Antônio de Santo Antônio do Manhuaçu.

No domingo (23), no Estádio Doutor Maninho, enfrentam-se pela fase semifinal, às 8h – Atlético Salatiel e Santiago Futebol Clube pela Copa de Bairros e às 10h30– América de Santa Efigênia e União Santo Antônio pela Copa Distrital. Às 14h – Opção Futebol Clube e Isocred Futebol Clube pela Copa de Bairros e às 16h 30– Patrocínio Esporte Clube e Força Jovem de Santa Luzia pela Copa Distrital. Os vencedores das partidas semifinais fazem as finais no domingo (30).

O superintendente de Esportes – Rainer Alves fez o balanço das competições até o momento. “Vale ressaltar que ambas as competições têm ocorrido com bastante tranquilidade, graças ao esforço de todos os clubes participantes, dos atletas, dirigentes e também do empenho da organização do evento através da equipe da Superintendência de Cultura e Esporte”.

Rainer enfatiza que domingo será um dia festivo para o futebol caratinguense com a realização das partidas semifinais da Copa de Bairros e Copa Distrital. “Aproveito para convidar a toda a população de Caratinga para prestigiar boas e disputadas partidas, com entrada franca. As duas competições movimentaram 14 equipes dos distritos e da sede com a participação de 352 atletas sem nenhum custo a nenhuma equipe ou atletas”.

Outra novidade neste ano será a realização de uma partida comemorativa valendo pela Supercopa Caratinga, onde o campeão da Copa Distrital enfrentará o campeão da Copa de Bairros. Além disso, para o segundo semestre, outra competição fará parte do calendário de futebol – o Campeonato Caratinguense de Futebol que reunirá as quatro primeiras equipes classificadas na Copa Distrital e Copa de Bairros no formato de pontos corridos.

Confrontos definidos para a fase Semifinal da Copa de Bairros e Copa Distrital: