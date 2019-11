Defesa Civil não registrou ocorrências de destaque em Caratinga

CARATINGA- A Defesa Civil de Caratinga afirma que apesar das chuvas registradas nos últimos dias na cidade, a situação é tranquila e nenhuma ocorrência de destaque foi registrada entre a noite de terça-feira (19) e a madrugada de ontem.

O diretor de Defesa Civil, João Bárbara, destaca o acumulado de chuvas no município no intervalo de 24 horas, considerando os pluviômetros instalados. “Como já é esperado nesse período de novembro/dezembro é chuvas, inclusive já estava até faltando chuva pra nós, começando agora, mas, até então, no momento está tranquilo. Tem chovido bastante nas áreas vizinhas, mas, para Caratinga, até então está tranquilo. Temos umas medidas, por exemplo, na região de Santa Luzia choveu 148 milímetros; temos uma medição aqui na Secretaria de Obras que foi 27 milímetros. E aqui dentro do centro, uma média de 31,4 milímetros”.

Conforme João Bárbara, apesar das chuvas, a Defesa Civil não registrou ocorrências relacionadas aos transtornos das chuvas. “Até o momento fomos acionados somente para uma ocorrência, que foi uma tubulação de uma rede de esgoto, que foi mal feita e chegou a entrar água na casa vizinha, mas nada gravíssimo que seja, algum acidente que prejudicou mais pessoas. Em relação às ruas, houve no distrito de São Cândido mais uma limpeza dos barros de rua, as máquinas providenciaram a limpeza”.

Pelas redes sociais, circularam imagens e vídeos de áreas com pontos de alagamento e ruas tomadas pelo barro nos distritos de Patrocínio, São Cândido e São João do Jacutinga. No entanto, a Defesa Civil de Caratinga afirma não ter sido acionada para estas situações. “Não recebemos nenhum chamado, temos um plantão aqui de 24 horas, à noite tem uma pessoa que fica aqui para atendimento, não recebemos chamado de nenhum deles. São Cândido fiquei sabendo somente da limpeza”.

Caratinga e outros municípios da região estão em alerta laranja, estabelecido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o que representa perigo para o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco. “É uma chuva pegando uma região incluindo Caratinga, que pode descarregar às vezes numa cidade vizinha, não quer dizer que seja só aqui. Mas, a população pode ficar tranquila, estamos acompanhando, qualquer coisa que se passar para o sinal vermelho será alertado, temos os órgãos que estão nos fornecendo as informações”, frisa João Bárbara.

O diretor de Defesa Civil finaliza deixando orientações para a população. “Todo o sinal tem que ter cuidado, porque Caratinga é uma cidade muito montanhosa, muitas áreas escorregadias, em áreas mais arriscadas, barranco, corre o risco de às vezes acontecer algum deslizamento. Peço a população que observe se há alguma trinca na casa, se uma janela começar a prender, imediato é preferível sair para a casa de um vizinho, um lugar mais seguro, não ficar ali até o final. Se houver uma coisa diferente, observa e saia da casa. Também evitar de sair na rua na hora de uma chuva mais forte, ficar mais em local mais seguro”.

A Defesa Civil de Caratinga está disponível pelos contatos 199 ou 3329-8043.