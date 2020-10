PM busca identificar responsável por incêndio florestal no Bairro Zacarias. 50 hectares de mata consumidos pelas chamas e a morte de nove cães

CARATINGA– Danos ao meio ambiente e animais carbonizados. Uma cena lamentável, consequência de ação humana que provocou um incêndio no último domingo (4), no Bairro Zacarias.

Os danos apurados pela Polícia Militar de Ambiente são de 50 hectares de mata consumidos pelas chamas e a morte de nove cães.

Cabo Edil detalha que desde o início desta ocorrência, os militares vêm trabalhando junto à comunidade para tentar chegar à autoria do incêndio criminoso. “Infelizmente veio a queimar uma área verde que equivale a 50 campos de futebol, juntamente com árvores que estavam dispostas naquele local. Estamos atrás de informações, de identificar essas pessoas para tomar as providências cabíveis”.

Cabo Edil destaca que o incêndio florestal acontece de forma muito rápida e rotineira. “Infelizmente nessa época do ano temos uma seca muito grande, uma pessoa que passa por aquele local e joga uma bituca de cigarro e sai com seu veículo, às vezes a pessoa nem teve intenção de praticar esse ato, mas acaba provocando um incêndio dessa natureza. Temos casos na região em que pessoas por motivos inescrupulosos colocam fogo para prejudicar outras pessoas e o meio ambiente”.

Além da natureza atingida, os animais que foram atingidos pelas chamas. O fato provocou grande revolta nas redes sociais e também foi apurado pela PM. “Por conta desse incêndio criminoso, as chamas se alastraram e foram em direção ao Seminário e, infelizmente, atingiram uma vegetação próxima a um cercado, de aproximadamente 100 m² onde viviam alguns cachorros. E ao contrário do que vimos em redes sociais, eles não estavam amarrados, estavam sendo bem cuidados, mas, infelizmente, devido a uma fatalidade faleceram, foram nove cães. O dono estava para igreja no momento dos fatos, vizinhos e parentes tentaram debelar as chamas para tentar salvar os cachorros, mas infelizmente não foi possível”.

Incêndio florestal é crime passível de autuação administrativa e prisão do autor. Quem tiver qualquer informação que leve à autoria deste crime pode fazer contato pelo 190. “O maior criminoso foi o que provocou o incêndio florestal e causou outros males, assim como esse senhor que perdeu os cachorros. No local havia comida, água, os cães não ficavam presos. É um senhor que cuida dos animais que ficam na rua próximo a sua casa. Tinha aceiros, mas também uma moita de bambu. O senhor foi arrolado no boletim como vítima, assim como meio ambiente e outras pessoas que tiveram propriedades rurais na região incendiadas”.