Curto-circuito em transformador provocou interrupção no fornecimento de energia elétrica

Clientes de Caratinga, Santa Rita Minas, Bom Jesus do Galho, Santa Barbara do Leste e Pingo D’Agua foram afetados

CARATINGA- Por volta das 19h deste domingo (7), alguns moradores de Caratinga ouviram uma explosão e rapidamente imagens começaram a circular pelas redes sociais. Moradores de vários bairros ficaram por horas sem energia elétrica.

Conforme a Cemig, um curto-circuito ocorrido em um transformador da Subestação (SE) Caratinga 1 provocou a interrupção no fornecimento de energia para clientes de Santa Rita Minas, Bom Jesus do Galho, Santa Bárbara do Leste, Pingo D’Agua, além da própria Caratinga. “Imediatamente após a ocorrência, equipes da empresa se deslocaram para a SE para avaliar os danos e iniciar manobras de transferência de carga para outros circuitos”, disse em nota.

Ainda de acordo com a Cemig, o equipamento defeituoso foi isolado e às 21h27, os clientes de Caratinga, Santa Rita de Minas e Santa Barbara do Leste já estavam com o fornecimento normalizado, por meio de alimentação alternativa. A normalização para os clientes de Bom Jesus do Galho e Pingo D’água ocorreu no final da noite de domingo.

“A Cemig informa que não houve vítimas durante a ocorrência e que vai apurar as causas do curto-circuito, mas uma avaliação preliminar sugere que a provável causa foi uma descarga atmosférica que atingiu o equipamento”, informou.

VACINAS

Em relação às vacinas da covid-19 armazenadas em Caratinga, conforme a Secretaria de Saúde, não houve prejuízo, pois a Vigilância possui uma rede com duas câmaras frias, que possuem sistema nobreak, o que sustenta a temperatura ideal até 48 horas sem energia.