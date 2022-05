CRIME DE EXECUÇÃO EM SANTA BÁRBARA DO LESTE

Fabiano Carlos Rodrigues, 31 anos, foi atingido por pelo menos 20 disparos de arma de fogo

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Fabiano Carlos Rodrigues, 31 anos, conhecido como “Foguinho”, foi executado com pelo menos 20 disparos de arma de fogo na manhã dessa sexta-feira (20) em Santa Bárbara do Leste. O crime aconteceu no bairro Nossa Senhora de Lurdes, na saída para o distrito de Santana do Tabuleiro.

Erenaldo Ferreira, do Resgate União, foi um dos primeiros ao chegar na cena do crime, e após constatar o óbito da vítima, acionou as autoridades competentes.

De acordo com o tenente Danilo, a Polícia Militar foi acionada por volta das 7h, dando conta de um homicídio consumado. As equipes estiveram no local, isolaram a área, e acionaram a perícia, que realizou os trabalhos de praxe. “As informações dão conta que a vítima era apanhadora de café, estava aguardando com outros trabalhadores para deslocar para uma determinada fazenda, quando dois indivíduos em uma moto vermelha, usando capacetes e roupas pretas efetuaram vários disparos contra a vítima que veio a óbito no local”, explicou o militar.

Fabiano já era conhecido no meio policial, e havia saído recentemente da cadeia, onde cumpria pena por roubo.

Através de câmeras de segurança instalada na região foi possível observar que o garupa da moto e efetua diversos disparos no rosto de Fabiano, sendo que 17 cápsulas de uma pistola calibre 380 foram recolhidas no chão pela perícia. O piloto da moto desferiu pelo menos três disparos de uma revólver calibre 38 ou 32 contra vítima.

A PM informou ainda que Fabiano tinha muitas inimizades em Santa Bárbara do Leste. Logo após o trabalho da perícia o corpo foi liberado para a funerária e encaminhado ao Instituto Médico Legal.

Foi feito rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.