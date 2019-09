Crianças participam de blitz educacional no trânsito

CARATINGA – Dentro da “Semana Nacional do Trânsito”, a Polícia Militar, em parceria com a prefeitura de Caratinga e o Sest/Senat, realizou na manhã de ontem blitz educativa na praça Getúlio Vargas com objetivo de conscientizar a importância da utilização das vias com responsabilidade.

Para chamar atenção do público, foi exposto um veículo que teve perda total em um acidente. Junto deste automóvel foram colocadas de cruzes pretas representando as mortes no trânsito.

O diferencial da blitz foi a participação das crianças do segundo período da Escola Municipal Belas Artes, que junto dos organizadores do evento conversaram com os motoristas e falaram das medidas de segurança para evitar acidentes.

José Geraldo de Oliveira Júnior, diretor do Departamento Municipal de Trânsito, ressaltou que a prefeitura de Caratinga participa todo ano da “Semana Nacional do Trânsito” para conscientizar a população quanto ao uso seguro do trânsito. “A imprudência está em primeiro lugar nos índices de acidentes de trânsito. Conscientizar nunca é demais, todos precisam fazer sua parte, procurar se orientar, observar se está de acordo com procedimento correto ao conduzir o veículo, porque muitos esquecem até mesmo de regras de circulação”, afirmou José Geraldo.

O secretário de Educação Diego de Oliveira explicou que os alunos da Escola Municipal Belas Artes foram convidados para participar da blitz educativa, pois em sua opinião, não há nada melhor pra conscientizar o cidadão. “Com o tema ‘No Trânsito, o sentido é a vida’, as crianças que vão advertir quem estiver cometendo alguma infração. Temos que priorizar a nossa vida na questão do trânsito. A gente vê muitas pessoas cometendo infrações achando que é algo normal, mas isso pode custar uma vida. Estamos fazendo palestras nas escolas, levando a Polícia Militar, porque nada melhor que a criança quando tem essa informação, pois assim ela passa aos pais”.

O tenente Marcos Arthuzo da Polícia Militar Rodoviária também ressaltou a importância das crianças participarem da campanha. “Temos que educar as crianças para serem os ficais dos pais, esse é o foco hoje. Em Caratinga em região estão feitas várias atividades, com objetivo de educar os condutores para reduzir o número de acidentes”, afirmou o tenente.

Segundo o tenente Fábio, o resultado do trabalho foi satisfatório, pois as pessoas que passaram pela praça ficaram impactadas com as imagens que viram, como do carro destruído em um acidente e as cruzes pretas representando as mortes.