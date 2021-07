Criança com quadro de AVC pós covid-19 é transferida para BH

Confira nota emitida pelo Casu:

A Direção da Funec e do Casu – Hospital Irmã Denise, esclarece que após um incansável trabalho da equipe multidisciplinar, o paciente Kauã Mendes de Paula foi transferido neste domingo, 11/07, para a Santa Casa de Belo Horizonte. O paciente de 12 anos foi admitido na unidade de tratamento intensiva do Casu no último dia 06 de julho, com quadro de AVC pós-covid-19. Durante todos estes dias de internação em nossa UTI Pediátrica a criança recebeu toda assistência médica, e dos demais profissionais da equipe multidisciplinar, de modo que obteve melhora em seu quadro clínico. Diante da necessidade de transferência nossa equipe não mediu esforços na busca contínua pela vaga através da equipe técnica e médica juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde de Caratinga e Central de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Em tempo hábil, a solicitação da vaga foi liberada e foi dado aceite pelo serviço de Neuropediatria e Neurocirurgia da Santa Casa de Belo Horizonte para a melhor conduta e restabelecimento da saúde do paciente. A direção da Funec, e seu presidente Josephino Gonçalves, agradece os esforços da equipe multidisciplinar e médica, que acolheu e evoluiu positivamente no tratamento do paciente, a Secretaria Municipal de Saúde pela parceria e a Regional de Saúde, através da Central de Regulação, pelos esforços e comprometimento com este caso, e com a saúde da população em geral. Aos familiares e ao Kauã desejamos muito sucesso nessa nova etapa do tratamento com as bênçãos de Deus.