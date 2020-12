Criada a Paróquia Nossa Senhora de Piedade

Instalação canônica aconteceu no último domingo (13) e foi presidida pelo bispo diocesano Emanuel Messias

PIEDADE DE CARATINGA – A Diocese de Caratinga celebrou na tarde do último domingo (13), a instalação canônica de sua mais nova paróquia: Paróquia Nossa Senhora da Piedade, localizada em Piedade de Caratinga. Na oportunidade, a comunidade também viveu a posse canônica de seu primeiro pároco, frei Henrique Siqueira.

A Eucaristia foi presidida pelo bispo diocesano Emanuel Messias de Oliveira, concelebrada por vários padres da diocese. Essa é a 55ª paróquia da diocese de Caratinga.

“A criação dessa nova paróquia se fez necessária diante do crescimento populacional de Piedade de Caratinga”, observa a diocese.

Padre José Carlos fez a leitura do decreto e frei Afonso, pároco da Paróquia Nossa Senhora do Carmo em Caratinga fez a leitura dos decretos destinados a função dos freis Henrique e Marlon, pároco e vigário respectivamente.

O momento foi especial para o novo pároco, frei Henrique Siqueira do Carmo, que renovou as promessas sacerdotais perante o bispo. A nova paróquia recebe também mais dois frades para ajudar na missão de atendimento: Frei Marlon Sávio dos Santos, primeiro vigário paroquial; e frei Jorge Jacinto Corrêa, que irá auxiliar como colaborador, ele que é o Ecônomo dos Noviços.

Breve registro Histórico da Paróquia Nossa Senhora da Piedade

“No ano de 1951 chegaram à região de Piedade de Caratinga os Freis da Ordem Carmelitana descalça, isso influenciou muito a religiosidade e educação do povo de Piedade de Caratinga, uma vez que os frades passaram a administrar os sacramentos em nosso povoado.

A devoção a Virgem da Piedade, pelos primeiros moradores, influenciou o nome do atual município: Piedade de Caratinga. No século XIX, no ano de 1874, uma família de moradores doou a Imagem de Nossa senhora da Piedade, esculpida em madeira e cultuada numa pequena capela existente, no povoado.

No ano de 1950, no mês de setembro, Monsenhor Aristides Marques da Rocha criou o Jubileu de Nossa Senhora da Piedade, sendo celebrado até os dia de hoje.

O evento é importante no cenário religioso e econômico, atraindo turismo para o município; e fortalecendo os vínculos de fé e unidade com nossas comunidades irmãs. Em 2019, nossa comunidade, recebeu do Vaticano, benção apostólica, em razão dos 70º anos de Jubileu de Nossa Senhora da Piedade, na comunidade em de Piedade de Caratinga.

A Comunidade Nossa Senhora da Piedade até então, pertencia a Paróquia do Carmo. Mas, depois de um tempo de caminhada e crescimento espiritual, decidiram levar ao conhecimento da diocese o desejo de ser paróquia. A comunidade já conta com uma estrutura pastoral e física bem estruturadas. E acolhendo nosso pedido, Dom Emanuel criará a paróquia Nossa Senhora da Piedade. Ancorado neste rogativa, o povo de Deus solicitou ao senhor bispo, que a administração da recém criada paróquia fosse confiada aos frades carmelitas descalços; sendo Frei Henrique Siqueira do Carmo o primeiro Pároco.

A nossa Paróquia será constituída por 10 comunidades além da matriz Nossa Senhora da Piedade no centro da cidade, sendo elas: São João Batista (Bairro Firminos); São João da Cruz (Córrego do Lage – Marques); Nossa Senhora Aparecida (Córrego do Lage – Alto Lage); Nossa Senhora Aparecida (Córrego do Rio Preto); Nossa Senhora Aparecida (Córrego do Purgatório – Cafelândia); Gruta Nossa Senhora Aparecida (Córrego dos Elias); Nossa Senhora do Carmo, (Córrego dos Manducas); Nossa Senhora Imaculada Conceição (Córrego do Marcial); São José (Fazenda Rio Doce) e São Sebastião (Córrego dos Marinhos).

A presença e a devoção a Nossa Senhora; a Virgem da Piedade, tem acompanhado esse povo nos caminhos de fé que confia a ela nosso itinerário humano e espiritual. Assim sendo, colocamo-nos à mercê de Deus, pedindo a ele que abençoe nosso povo pietatiano e ao pároco frei Henrique Siqueira do Carmo, nesta missão”.

Fonte: Portal Diocese de Caratinga com colaboração da Paróquia Nossa Senhora da Piedade