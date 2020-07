Covid-19: Prefeitura abre licitação referente a compra de medicamentos para protocolo de tratamento precoce e testes rápidos

CARATINGA- A prefeitura de Caratinga abriu processos de licitação, do tipo menor preço, para aquisição de medicamentos para atender ao protocolo de tratamento precoce do covid-19, instituído no município; além de compra de testes rápidos.

A cotação realizada tem o valor total de R$ 7.521.300,00 sendo comprimidos de Sulfato hidroxicloroquina, Ivermectina, Sulfato de zinco, Nitazoxanida e Enoxaparina.

O Protocolo iniciado no dia 2 de julho, destaca que com o avanço do número de casos confirmados na cidade, principalmente de contaminação dentro do domicílio entre familiares, a Prefeitura disponibilizará medicamentos para o tratamento domiciliar em fases iniciais da síndrome gripal causada pelo coronavírus. Dentre as indicações, o antibiótico azitromicina, associado a hidroxicloroquina (que costuma ser usado para tratamento de doenças como lúpus, malária e artrite reumatóide), nitazoxanida (antiparasitário, que também possui ação antiviral), sulfato de zinco ou ivermectina (vermífugo).

São esquemas de tratamento, baseados em protocolos já utilizados em várias cidades e sistemas de saúde público e privado e em estudos científicos de fases e gravidade da doença. “Ressaltamos que pacientes já em fase avançada da doença, ou que evoluam com sinais de gravidade, continuarão sendo notificados como síndrome respiratória aguda grave (SRAG) e encaminhados para internação hospitalar”, cita o protocolo.

A indicação e o critério de escolha dependerão da avaliação do médico assistente e deverá ter o aval do paciente através do termo de consentimento assinado, ressaltando a falta ainda de confirmação científica do uso destas drogas, até o presente momento. Pacientes assintomáticos não necessitam de tratamento específico. “As drogas disponibilizadas só serão dispensadas mediante receita médica devidamente identificada com o nome, assinatura e número do CRM do médico e notificação do paciente no sistema e-sus”.

Já o outro documento estima 30.000 testes rápidos a R$ 88,89 cada; totalizando R$ 2.666.700,00.