Covid-19 avança na área rural

Mais quatro casos confirmados no distrito de São João do Jacutinga, que passa a contabilizar oito dos 15 positivos em Caratinga

CARATINGA- Mais quatro casos positivos para covid-19 foram confirmados na manhã de ontem, sendo todos os pacientes residentes no distrito de São João do Jacutinga. Dois são do sexo feminino, com idades de 72 e 65 anos e os demais do sexo masculino, com idades de 66 e 21 anos.

Outras quatro confirmações já tinham sido contabilizadas, no dia 5 de maio de um homem de 35 anos e sua sogra; e no dia 19 de maio, um homem de 77 anos de idade e uma mulher de 63. Ao todo, São João do Jacutinga tem oito casos do novo Coronavírus, o que demonstra o avanço da doença na área rural. Dos 15 pacientes infectados no município, a maioria reside naquele distrito.

Os pacientes estão em isolamento domiciliar, recebendo o acompanhamento médico da Unidade de Saúde da localidade.

NÚMEROS

Caratinga já descartou 337 casos suspeitos de covid-19. 410 notificações já foram contabilizadas desde o início da pandemia, sendo 15 casos confirmados e 52 ainda seguem em investigação. Seis pacientes permanecem internados e cinco óbitos já foram descartados.

A Prefeitura divulgava os dados de pacientes residentes em outros municípios e notificados em Caratinga, no entanto, estes números não estão sendo mais divulgados pelo executivo a partir deste boletim.