Covid-19: 35 novos casos e três óbitos

CARATINGA– O município confirmou mais 35 casos de covid-19 e três óbitos de pacientes diagnosticados com a doença.

O acumulado até esta quinta-feira (29) foi de 7.340 casos confirmados, dos quais 363 seguem em acompanhamento e 6.748 pacientes já são considerados recuperados para a doença. 229 óbitos foram confirmados, sendo três deles informados pela Secretaria de Saúde ontem:

227° ÓBITO

Trata-se de um paciente de 61 anos, residente no Centro de Caratinga, que estava internado no CASU – Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito no último domingo (25).

228° ÓBITO

Trata-se de um paciente de 65 anos, residente no bairro Dr. Eduardo, que estava internado no CASU – Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito na tarde desta quarta-feira (28).

229° ÓBITO

Trata-se de um paciente de 87 anos, residente no bairro Nossa Sra. Aparecida, que estava internado no CASU – Hospital Irmã Denise, tendo evoluído a óbito na noite da última quarta-feira (28).