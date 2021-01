Coronavírus: 227 casos em acompanhamento

CARATINGA- O município de Caratinga confirmou ontem mais 18 casos de Coronavírus. 227 pacientes seguiam até o dia de ontem, monitorados com diagnóstico positivo para a doença e o 142° óbito foi registrado. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado na tarde desta quinta-feira (28).

O acumulado foi de 4.419 casos confirmados desde o início da pandemia, dos quais 4.050 pessoas já são consideradas curadas da Covid-19. Faleceu um paciente do sexo masculino com idade de 76 anos, residente no bairro Santo Antônio, que estava internado no CASU – Hospital Irmã Denise. O óbito ocorreu na tarde da última quarta-feira (27).