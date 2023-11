Copasa investe mais de R$ 13,6 milhões para ampliar esgotamento sanitário de Inhapim

Obras vão beneficiar cerca de 11 mil pessoas e devem ser concluídas ainda neste mês de novembro

INHAPIM – A Copasa está investindo mais de R$ 13,6 milhões em obras para a ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do município de Inhapim. As obras, que devem ser concluídas ainda neste mês, vão beneficiar mais de 11 mil moradores com o serviço de coleta de esgoto.

O investimento contempla a implantação de mais de 1.300 metros de redes coletoras de esgoto, a instalação de mais de 3.000 metros de redes interceptoras de esgoto, a inserção de aproximadamente 1.200 metros de emissário (tubulação utilizada para o transporte do esgoto), a construção de mais uma unidade de bombeamento de esgoto e implantação de cerca de 360 metros de linha de recalque em uma das unidades de bombeamento de esgoto já existentes.

Um dos moradores que será beneficiado com as obras é o fazendeiro e empresário Carlos Antônio Januário. Ele destacou as melhorias que já estão acontecendo e o que espera após a conclusão dos trabalhos. “Tenho que ressaltar que as obras da Copasa já estão apresentando resultados positivos para Inhapim. O rio Caratinga e seus efluentes que passam em nossa cidade já estão com menos odor e mais limpos. Desejo que, após a conclusão dessas obras, diminua a quantidade de mosquitos, ratos e baratas em nossas residências”, disse.

Segundo a gerente da Copasa na região, Rosângela de Faria e Coelho, a realização dessas obras confirma o comprometimento da empresa em investir em Inhapim. “Estamos dando um importante passo na direção das metas estabelecidas pelo Novo Marco Legal do Saneamento com a conclusão. Temos a certeza de que toda a população da cidade será beneficiada com estas intervenções e reforçamos que a Companhia continuará trabalhando para melhorar a qualidade de vida de todos os moradores deste município”, enfatizou Rosângela. Ela ressaltou ainda que, com a conclusão dessas intervenções, 332 imóveis serão contemplados com ligações de esgoto, e a Copasa terá a cobertura de 90% do esgoto coletado na cidade.

Além dos benefícios diretos à população, as obras de esgotamento sanitário também estão movimentando a economia do município com a geração de 50 empregos diretos.

Benefícios do tratamento de esgoto

O tratamento de esgoto traz benefícios diretos à população, como a erradicação de doenças de veiculação hídrica, o controle da proliferação de vetores, a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e mudanças positivas nos aspectos urbanísticos, com a consequente valorização imobiliária e o crescimento socioeconômico da cidade e da região.

Além disso, proporciona benefícios sociais, econômicos e voltados à melhoria das condições de saúde e qualidade de vida. Entre outras vantagens, possibilita que a cidade receba o ICMS Ecológico, um meio de incentivo aos municípios para a criação de mais áreas de preservação ambiental, além de melhorar a qualidade dos espaços já existentes.

A intervenção possibilita ainda o aumento da arrecadação do município, que recolherá os Impostos Sobre os Serviços (ISS) prestados pela empresa contratada pela Companhia para execução da obra.