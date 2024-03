Copa Menino Maluquinho: Sorteio realizado

Competição acontece entre os dias 28 e 31 de março

CARATINGA – A ansiedade aumenta para o começo da segunda edição da Copa Menino Maluquinho. A competição promovida pela Liga Caratinguense de Desportos e MPS Sport Eventos já é um enorme sucesso antes mesmo do início dos jogos nas modalidades futsal e voleibol. Meninos e meninas de 09 a 17 anos irão disputar medalhas e troféus dos dias 28 a 31 deste mês. Nesta quinta-feira (7), foram sorteados os grupos.

A Copa Menino Maluquinho deve trazer para a cidade, 14 delegações de oito cidades diferentes. São 32 equipes, mais de 400 atletas inscritos. O evento conta com parceiros importantes que viabilizam a competição. Uma dessas parcerias é com a rede de hotéis GOINN Hotel, que conta com uma unidade em Caratinga. Um café reuniu o presidente da Liga Caratinguense de Desportos, o colunista Rogério Silva, e o gerente da unidade de Caratinga Wellington Bernardes.

“A Liga Caratinguense de Desportos, ainda lamenta a falta de apoio do Departamento Municipal de Esporte, que desde de o ano passado, decidiu por não apoiar nenhuma promoção da LCD. A diretoria da Liga, ressalta que não se faz um evento tão grandioso sem parceiros, principalmente do poder público. Até porque é o nome da cidade, sendo levado para além da região”, se pronunciou a instituição.