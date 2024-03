Copa Menino Maluquinho: Chegou a hora!

CARATINGA- Acabou a espera, esta semana começa a 2° edição da Copa Menino Maluquinho. A competição, que foi um enorme sucesso ano passado, era aguardada ansiosamente por atletas, professores e técnicos de Caratinga e diversas cidades de diferentes regiões. 14 delegações, nove cidades, mais de 400 atletas de 09 a 17 anos, serão 32 equipes em ação nas modalidades futsal e voleibol, disputando a competição nos dias 28, 29, 30 e 31 deste mês.

O principal objetivo da Copa Menino Maluquinho é oportunizar a meninos e meninas, a chance de intercâmbio com outras cidades, projetos, realidades diferentes das suas. A atual gestão da Liga Caratinguense de Desportos (LCD), assumiu no começo de 2022, com o lema “Esporte salva e transforma vidas”. “Por isso, mesmo diante de inúmeros obstáculos para a realização este ano, não mediu esforços para que a segunda edição seja também um enorme sucesso”, disse a direção da LCD, frisando que o evento também impacta diretamente o comércio de Caratinga, “afinal, serão quase mil pessoas de fora, consumindo por no mínimo três dias na cidade”.