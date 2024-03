Competição foi disputada nas categorias Sub 18 e Adulto Masculino

CARATINGA- No final de semana, nos dias 2 e 3 de março, Caratinga sediou a 1ª edição da Copa Caratinga de Basquete, evento organizado pela Prefeitura de Caratinga, através da Superintendência de Esportes, com disputas nas categorias Sub 18 e Adulto masculino.

Participaram do evento, equipes dos municípios de Caratinga, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Raul Soares, Piedade de Caratinga e Santa Bárbara do Leste. O objetivo da competição foi fomentar e fortalecer a modalidade de basquete no município e região.

A Copa Caratinga de Basquete contou com o apoio do 62º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais que gentilmente cedeu o espaço do ginásio para receber o evento. A equipe “Basca” representou o município de Caratinga nas duas categorias disputadas.

Confira as equipes campeãs do evento:

Categoria Sub 18

1º – Liespe / Ipatinga

2º – Ciclone / Coronel Fabriciano

3º – Basca / Caratinga

4º – Head Wolf / Piedade de Caratinga

Cestinha – João Marcos – Liespe / Ipatinga

Categoria Adulto

1º – Ciclone / Coronel Fabriciano

2º – Basca / Caratinga

3º – MEC / Raul Soares

4º – Head Wolf / Piedade de Caratinga

Cestinha – Jackson – Ciclone / Cel. Fabriciano