Conselheiros tutelares de Inhapim são diplomados

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim, através da Secretaria de Assistência Social, diplomou na noite desta quinta-feira (16), os conselheiros tutelares eleitos e suplentes no último pleito eleitoral nacional, ocorrido em 1º de outubro de 2023.

Receberam os diplomas para posse em 10 de janeiro de 2024 para um mandato de quatro anos, as conselheiras tutelares titulares Cleonice Martins Andrade (eleita com 301 votos), Rachel Soares da Silva Barbosa (eleita com 173 votos), Janaína Matos (eleita com 154 votos), Thaynara (eleita com 140 votos), e Mônica Soares (eleita com 139 votos).

Os conselheiros tutelares suplentes também receberam os diplomas, sendo eles, Ana Paula Ribeiro Lopes, Eleni Cristina de Almeida, Jorge Henrique de Moura, Klismael Cleyton e Otília Chaves Almeida Maia.

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, Luciana Lima, e a secretária municipal de Assistência Social, Maria Isabel Peixoto Silva entregaram os diplomas aos novos conselheiros tutelares e também aos reeleitos, aproveitando a oportunidade para parabenizar a cada um pela vitória no último pleito destacando a importância do órgão e da função dentro da sociedade. “Nesta semana, dia 18 de novembro, é comemorado o Dia do Conselheiro Tutelar. Estes profissionais são de suma importância para a manutenção de famílias e uma sociedade mais segura. Os Conselhos Tutelares são órgãos públicos municipais, que tem sua origem no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). É encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei. Já o conselheiro tutelar é um servidor público eletivo, com algumas diferenças fundamentais, é eleito pela população em um processo idêntico com as eleições municipais e tem mandato fixo de quatro anos e pode ser reeleito”, disse Luciana Lima.

Representando o prefeito Marcinho, que devido a compromissos assumidos anteriormente não pode participar da solenidade de diplomação, o vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde” lembrou a importância da função do conselheiro tutelar na proteção e garantia dos direitos da criança e do adolescente. “Garantir que as crianças e adolescentes tenham todos os seus direitos respeitados, essa é a principal missão dos conselheiros tutelares, considerados essenciais na proteção da infância e adolescência no Brasil. Os conselheiros são responsáveis, por exemplo, por receber denúncias de situações de violência, como negligência, maus-tratos e exploração sexual. Desejo boas-vindas aos novos profissionais que atuarão neste novo ciclo no Conselho Tutelar de Inhapim, bem como, desejo êxito no trabalho de cada um de vocês. Na pessoa do nosso prefeito Marcinho, digo-lhes: Contem conosco”, finalizou o vice-prefeito.

Assessoria de Comunicação