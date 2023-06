Conheça a Escolinha do América de Santa Efigênia

CARATINGA- Arena América de Santa Efigênia, fundada em 1957 por Antônio Rosa. O legado ficou para os filhos José e Sebastião Rosa, que seguem com a escolinha de futebol, incentivando o esporte e o lazer no distrito de Santa Efigênia, atendendo não só a comunidade local, como crianças dos córregos dos Mendes e Macacos, além de Dom Modesto.

Nilson dos Santos, o “Nilson Negão”, conta que já realiza o trabalho como treinador da escolinha há seis anos. “Começou numa brincadeira, num fim de ano, minha mãe e meu padrasto que falaram para a gente fazer um treinamento para os meninos e fazer um lanche para eles. Gostamos e passamos a fazer o treinamento e os meninos gostaram também. A comunidade abraçou, estamos nessa luta”.

O projeto foi crescendo e com o incentivo, a escolinha atende a 35 crianças de 6 anos a 13 anos. “A gente trabalhava na sexta, às 18h, mas, devido ao frio passamos para domingo, às 14h. Quando a gente começou nem material tinha. O Cláudio foi fundamental, ele tem conhecido lá dentro da AABB, conseguiu alguns materiais, assim começou tudo. Algumas pessoas foram ajudando, hoje temos uniformes para jogo oficial, bola nova, roupa de treinamento tudo organizado. E o senhor Antônio Rosa, os últimos dias, que ele estava partindo, fiz uma visita a ele, me pediu para não abandonar as crianças de Santa Efigênia, porque ele amava muito esses meninos e não abandonar também o time do América da Copa Distrital. Abracei essa causa e sigo animado, graças a Deus”.

Conforme Nilson, a equipe ainda não participou de competições fora, mas, a expectativa é ampliar os trabalhos, como destaca. “Estamos planejando agora, fazendo um caixa, já está melhorando a situação para entrar nas competições de Caratinga agora. Estamos com 35 meninos, está muito animado nosso trabalho”.

Nilson faz uma avaliação positiva do trabalho realizado e afirma que parcerias são bem-vindas. “Foi muita luta, agora a comunidade abraçou de vez. Só tenho a agradecer, estou muito feliz com esse trabalho. Sou um treinador voluntário, ajudo muito a comunidade de Santa Efigênia. Estou alegra com isso, conto com a presença de quem quiser ajudar porque nós vivemos de doação, o que vir é lucro. Estamos pedindo ajuda para esse trabalho continuar, não pode parar de jeito nenhum”.

Sebastião Rosa afirma que o pai Antônio Rosa, que faleceu em 2021, sempre buscou incentivar o esporte. “Ele tirava crianças da rua. O Nilson gostou, abraçou a causa, eu também quando posso ajudo, então é uma coisa que em todos lugar que tiver isso aí melhora muito. Temos um estádio muito bom aqui, um campo muito bom e tirar as crianças da rua é muito bom. Se quiser vir para cá, estamos de braços abertos para acolher as crianças”.