Conab participa de reunião da Rede Leste de Banco de Alimentos em Inhapim

INHAPIM- Nesta sexta-feira (23), a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) participou da 92ª Reunião da Rede Leste de Banco de Alimentos (RELBA), realizada no município de Inhapim.

O tema da reunião foi: “A importância da parceria da Assistência Social e o Banco de Alimentos do Combate à Fome”. Participaram representantes de 52 municípios que compõem a Rede, tais como secretários municipais, técnicos de assistência social, vereadores, prefeitos e vice-prefeitos.

A Rede Leste de Banco de Alimentos faz parte da Rede Brasileira dos Bancos de Alimentos que, por sua vez, se insere dentro das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

A Rede configura uma estratégia para organizar as iniciativas públicas, privadas e da sociedade civil das diversas experiências que visam reduzir perdas e desperdício de alimentos e promover o direito humano à alimentação adequada, mediante a integração entre os municípios.

João Paulo Paiva, presidente da RELBA, explica neste encontro que abre as atividades de 2024, a Rede chega preparada, animada e fortalecida para os desafios do futuro. “Esse ano, comemoramos 10 anos, teve pandemia, crise econômica, mas, a Relba continuou e esperamos que esse ano realmente seja de conquistas, que vai refletir em toda a região leste de Minas, nos pequenos produtores, pessoas em situação de vulnerabilidade social, para que a gente possa realmente fazer da região Leste de Minas Gerais uma referência em combate à fome, desenvolvimento da agricultura e em políticas sociais”.

Atualmente, 52 municípios fazem parte da RELBA e outros dois estão em articulação. “Somos hoje a terceira maior rede de banco de alimentos do mundo e a maior rede de banco de alimentos do Brasil. Temos uma parceria muito boa com a FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura), que cuida da agricultura e alimentação. Estamos crescendo e vamos continuar crescendo, começamos lá em 2014, com três bancos de alimentos, uma região que não conversava entre si e hoje somos referência nacional e até mesmo internacional, quando se fala de segurança alimentar”.

Na ocasião, o superintendente regional da Conab em Minas Gerais, Eduardo Dumont palestrou sobre os critérios e perspectivas do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com ênfase na importância da parceria da assistência social com os bancos de alimentos no combate à fome.

Ele frisa que em 2023 foi lançado novamente o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). “Inicialmente ele colocou R$ 500 milhões, R$ 250 milhões para serem operados pela Conab e abrimos para associações e cooperativas de agricultores familiares entregarem propostas. Para a região de Inhapim, atualmente temos sete projetos, no valor de R$ 1.400.000. Nosso objetivo é estimular a produção da agricultura familiar e combater a fome, que é um dos objetivos maiores do governo Lula”.

Para o superintendente, a RELBA é um instrumento extremamente importante, pois, trabalha na ponta. “Ou seja, recebe os alimentos dos agricultores familiares e entrega para as entidades que trabalham com população em insegurança alimentar. A mensagem é de otimismo, realmente o Governo Federal está disposto a desenvolver programas e projetos, que beneficiem a agricultura familiar.

Marcio Elias, prefeito de Inhapim, destaca que a economia familiar movimenta o município. “A economia familiar movimenta a cidade. Muito importante que nossa Secretaria de Agricultura esteja engajada nesse movimento, trabalhando em parceria com outros municípios e o resultado estamos colhendo, esse fruto tão importante, que abastece nossa rede municipal com produtos da RELBA. Inhapim está com mais de um milhão de reais já garantidos para serem injetados na nossa economia, através desse trabalho importante que é feito e incentivado pelo nosso município”.

DEPUTADOS

O encontro ainda contou com participação do deputado federal Leonardo Monteiro e do deputado estadual Marquinho Lemos.

Leonardo Monteiro fez questão destacar a representatividade da RELBA e os resultados alcançados. “Sem dúvidas um trabalho muito importante que o João Paulo tem feito. Hoje, é um dos maiores bancos de alimentos do mundo. Está de parabéns nossa região leste. No governo anterior os bancos de alimentos foram praticamente esquecidos, não fosse essa articulação da RELBA, muitos tinham acabado. Hoje eles estão revigorando, rearticulando e esse encontro demonstra isso, participação de várias cidades. É geração de emprego e renda para o agricultor familiar e a cultura. A função do banco de alimentos é fazer esse intercâmbio entre uma cidade e outra”.

Marquinho Lemos também cita o destaque da agricultura familiar da região, atuando em rede. “A RELBA já se transformou nunca coisa muito além só da região e do estado. É exemplo para o mundo. A gente vê com muita tranquilidade e ficamos felizes, o entrosamento e principalmente a união, que é o que a rede faz. A RELBA consegue fazer isso muito bem, unir e fazer com que os bancos sejam solidários. E a gente quer que isso chegue até outras regiões de Minas”.