Comissão analisará projeto de lei que regulamenta atividades de motofrete/ motoboy em Caratinga

CARATINGA- Foi publicada no Diário Eletrônico do Executivo, a nomeação de comissão para análise do projeto de lei de regulamentação do exercício das atividades de ‘Motofrete/ Motoboy’ em Caratinga. Motofrete é serviço de transporte remunerado de mercadorias em motocicletas e motonetas.

O chefe do executivo considerou as deliberações, por unanimidade, dos membros do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito (CMTT), que participaram de reunião ordinária realizada no dia 19 de fevereiro de 2019.

Foram nomeados os seguintes membros para comporem a Comissão de acompanhamento para análise do projeto de lei: André Silveira Gouvêa, Pedro Henrique Carvalho Barreto, Cristiane Aparecida de Faria do Val e Josilaine Melo Porto Marlieri.

Após analisado e aprovado pela comissão, o projeto do executivo ainda deve ser apreciado pela Câmara de Vereados e, posteriormente, sancionado pelo prefeito, para que seja executado.