Comerciantes se reúnem e pedem mais segurança em Santa Rita de Minas

Reunião contou com a participação do prefeito, vereadores e policiais militares

SANTA RITA DE MINAS – Recentemente, uma série de arrombamentos em estabelecimentos comerciantes vem preocupando empresários em Santa Rita de Minas. Um dos envolvidos já foi identificado e trata-se de um menor de idade. Para tentar resolver essa situação, na tarde de ontem, na Câmara Municipal, os comerciantes se reuniram com o prefeito Ademilson Lucas Fernandes, com os vereadores e com a Polícia Militar.

Foram discutidas possíveis soluções, como a contratação de uma empresa de segurança e também a instalação de sistema de monitoramento por câmeras. Em relação à Polícia Militar, foi afirmado que a instituição trabalha para que esse menor seja internado.

COMERCIANTES

Moisés Rocha de Souza, comerciante do setor de agropecuária, falou sobre a situação. “Na verdade estamos passando por um período bastante preocupante, onde vem acontecendo uma série de roubos e furtos na nossa cidade. Mercados sendo arrombados. Pontos comerciais sendo arrombados durante a madrugada e isso vem nos trazendo grande desconforto. Devido a essa situação, resolvi convidar os comerciantes para estarem junto com o prefeito e vereadores e a Polícia Militar para que nós pudéssemos trocar ideias e achar um meio, uma solução para que tenhamos mais segurança”.

Sobre a autoria dos crimes, o comerciante acredita que não é só um menor e outras pessoas estariam envolvidas. “Parece ser mais de um pela forma que acontece”, observou.

Moisés ressaltou que na fase inicial os comerciantes irão se reunir e contratar uma empresa privada para fazer essa segurança noturna, que seria da meia-noite até as 6h. “Isso seria custeado pelos comerciantes até que seja feito um projeto de segurança pública na prefeitura para o nosso município. Então, durante esse período do processo, as empresas estariam arcando com o pagamento dessa outra empresa para que ocorra a segurança noturna. Esperamos que isso ocorra de forma rápida, no máximo dentro de 70 dias”

O comerciante ponderou que asituação está bastante complicada. “Cerca de três ou quatro lojas por noite são arrombadas. Chegou ao um ponto em que temos que fazer algo, temos que aumentar nossa segurança porque ficou difícil. Não temos mais segurança”, frisou.

PREFEITO

O prefeito Ademilson Lucas Fernandes participou da reunião e teceu suas considerações. “A Polícia Militar, através da palavra do sargento Júnior, explicou para nós que no momento tem seis policiais no efetivo, sendo assim, não tem como fazer um policiamento durante 24 horas. Os comerciantes estão preocupados e fizemos essa reunião para tentarmos solucionar, tranquilizar a população de Santa Rita de Minas e tentar prender esses bandidos que estão fazendo isso. O povo está ficando sem lugar, meio que desesperado. Acredito que encontraremos uma solução, pois a Polícia Militar não mede esforços”.

Ele disse que a prefeitura irá tentar sanar essa situação. O prefeito adiantou que existe a possibilidade para contratação de seguranças para o trabalho noturno e mesmo a instalação de circuito de monitoramento por câmeras. “Não pode é continuar do jeito que está”, finalizou Ademilson Lucas Fernandes.

POLÍCIA MILITAR

Sargento Júnior falou em nome da Polícia Militar e destacou que essa reunião foi para tratar de temas ligados à segurança pública. O militar enalteceu, que devido a Covid-19, todas as medidas sanitárias foram observadas e tomadas as devidas precauções para realização desse encontro.

Durante a reunião, sargento Júnior apresentou os números referente a crimes nos últimos anos em Santa Rita de Minas. “Foi explanado o aumento de alguns furtos e quais são as estratégias que a Polícia Militar está utilizando para diminuir esses números. Foi explicado que a Polícia Militar já está tomando todas as providências para que o determinado indivíduo seja preso, solicitando seu mandado de prisão”.

O militar considerou que “às vezes uma estratégia que a Polícia Militar está utilizando sendo atrelada a uma simples sugestão de um cidadão de bem, pode incrementar essa estratégia e ter uma solução muito melhor na resolução dos problemas da cidade”.

Outra observação de sargento Júnior foi a respeito de parcerias. “Fizemos hoje (ontem) a primeira reunião do ano da Rede de Comércios Protegidos. Nós temos um grupo de WhatsApp e estamos o tempo todo enviando mensagens, orientações e angariando informações e sugestões para o policiamento em Santa Rita de Minas”.

A respeito do tema central da discussão, sargento Júnior sublinhou: “Nós já estamos em contato com pessoas ligadas a esse jovem, que não se encontra no momento na cidade. Fato é que a Polícia Militar vem trabalhando de forma administrativa, de forma reservada para que consigamos o mais rápido possível a internação desse menor. Enfatizo que no ano de 2020 nós tivemos uma mãe e um menor em situação de risco, que além de estarem cometendo pequenos delitos, estavam também mendigando nas portas de comércios, nós conseguimos resolver essa situação, não com a prisão, mas pensando no social, enviamos tanto mãe quanto filho para uma clínica de recuperação na cidade de Betim”.

Um dos pontos observados foi a questão do efetivo da PM em Santa Rita de Minas. Sargento Júnior disse que são seis militares destacados. “No total são oito militares, mas dois estão de férias. Infelizmente no dia 21 de novembro, tivemos um confronto armado e um dos policiais encontra-se em recuperação. Fato é que não estamos tendo o recobrimento. Dois militares foram aprovados no curso de sargento. Então, o efetivo flutuante que temos é de seis policiais parar fazer a segurança em Santa Rita de Minas”, disse o militar, enfatizando que em questão de crimes violentos e outros delitos mais graves “nós estamos ainda num patamar tolerável”.

Foi cogitada a possiblidade da contratação de uma empresa de segurança privada por parte dos comerciantes. Sargento Júnior também acredita que esta seja uma atitude que possa ajudar a solucionar esse problema em Santa Rita de Minas. “Eu acredito que todo o cidadão tem que cuidar da própria segurança, de seu bem. Como disse na reunião, não adianta o cidadão cobrar da Polícia Militar: ‘furtaram meu veículo’. Mas ele não tomou a precaução de guardar seu veículo numa garagem, colocar um alarme. Segurança pública é um dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Então, a partir do momento que hoje eles entram no seu jardim, roubam a pétala de sua rosa e você não fez nada, no dia seguinte roubam outra pétala e não fez nada, depois furtam a sua rosa, aí já não há mais nada o que fazer. Então todo o cidadão tem que cuidar da sua própria segurança e a segurança da Polícia Militar é pública. Nós não podemos ficar, por exemplo, dando prioridade a um ‘comerciante A’ ou ‘um comerciante B’”, finalizou sargento Júnior.