Com show de Gabi Muniz, “Cultura na Praça” emociona mães inhapinhenses

INHAPIM – Na noite do último sábado (14), a prefeitura de Inhapim promoveu a edição do mês de maio do projeto “Cultura na Praça” em homenagem às mães inhapinhenses.

A praça Padre Geraldo Homem de Faria ficou lotada para apresentação da cantora Gabi Muniz, artista destaque no meio musical, que com sua voz potente e encantadora, homenageou todas as mães com músicas de renomados artistas do sertanejo universitário.

Teresinha Ribeiro Martins, secretária de Cultura e Turismo, disse que o projeto “Cultura na Praça” já faz parte do calendário da população inhapinhense, que prestigia todas as edições. “No último domingo promovemos uma seresta para todas as mães inhapinhenses, percorremos nossas ruas com um carro de som e músicos para alegrar essas mulheres que trazem em sua essência, muito amor em seus corações. Estamos realizando o projeto “Cultura na Praça”, totalmente gratuito e direcionado a homenagear todas as mães inhapinhenses, e como filha, mãe e avó, sinto que não existe amor maior que o amor de mãe. Parabéns a todas as valentes e batalhadoras mães inhapinhenses, que com coragem, garra, determinação e fé, travam uma luta diária para sustentar suas famílias, merecendo todo nosso carinho e respeito”, enfatizou Teresinha Ribeiro.

As crianças do projeto cultural “Barui Bão” alegraram o ambiente com suas apresentações de malabares, perna de pau e monociclo. Os artesãos inhapinhenses expuseram seus produtos e houve sorteios de diversos brindes para as mães.

Para aquelas pessoas que desejarem participar dos projetos sociais desenvolvidos pela Secretaria de Cultura e Turismo ou até mesmo do “Cultura na Praça”, podem procurar informações junto à Secretaria pelo telefone (33) 3315-1511 ou na ouvidoria do município pelo www.inhapim.mg.gov.br.

Assessoria de Comunicação