Copa da Amizade: Mais que Esporte

Chegar à 10ª edição de uma competição esportiva regional não é apenas motivo de comemoração. É a prova de que trabalho sério, dedicação e amor pelo esporte conseguem atravessar o tempo, superar dificuldades e transformar vidas. A Copa da Amizade de Futsal chega em 2026 consolidada como uma das mais importantes competições da nossa região, reunindo atletas, famílias, torcedores e cidades inteiras em torno da paixão pelo esporte.

Idealizada pela professora e desportista Marina Pires, em parceria com o professor e técnico Davi Tallert, a competição construiu, ao longo dos anos, muito mais que campeões. Construiu oportunidades. Revelou talentos. Incentivou a disciplina, o respeito e o espírito coletivo entre jovens atletas de diferentes municípios da microrregião de Caratinga.

Tive o privilégio de acompanhar parte dessa trajetória durante meu período à frente da Liga Caratinguense de Desportos, entre os anos de 2022 e 2024. Foram anos de intenso trabalho, mas também de muito aprendizado e satisfação ao perceber a dimensão social que o esporte possui quando é conduzido com responsabilidade e compromisso.

O futsal regional vai muito além das quatro linhas. Ele movimenta comunidades, fortalece amizades, cria referências positivas para crianças e adolescentes e oferece caminhos saudáveis em tempos nos quais tantos jovens enfrentam a falta de oportunidades. Cada ginásio lotado representa uma vitória do esporte sobre a indiferença.

Outro ponto importante é a capacidade da competição de integrar municípios e valorizar o esporte amador. Em tempos em que grande parte das atenções está voltada apenas para o esporte profissional e midiático, iniciativas como a Copa da Amizade mostram que a verdadeira essência esportiva continua viva nas cidades do interior, onde o esforço coletivo ainda fala mais alto que os interesses individuais.

A história da competição também é marcada por equipes que ajudaram a engrandecer o torneio, como Bola na Rede-ES, Alvarez Cabral-ES, Cettatic Caratinga e América Caratinga, campeões que escreveram seus nomes na trajetória da Copa e contribuíram para elevar o nível técnico da disputa.

Agora, em 2026, a expectativa é de mais uma edição histórica. Mais do que buscar títulos, as equipes entram em quadra para manter viva uma tradição construída com muito empenho ao longo de uma década.

Que a Copa da Amizade continue sendo, acima de tudo, um símbolo de união, valorização do esporte regional e incentivo às futuras gerações. Porque quando o esporte cresce, toda a sociedade vence.

Baú Pessoal

Semana passada estive na sede do Grupo SISTEC, tomando um café, revendo amigos e buscando algumas lembranças do início da minha carreira, há quase 30 anos.

Durante um bate-papo com a empresária Cláudia Rihan, fui surpreendido com dezenas de agendas escritas manualmente pelo saudoso Eurico Gade, fundador do SISTEC, narrador esportivo e ex-presidente da AMIRT.

Extremamente organizado, Eurico registrava em detalhes todas as transmissões esportivas. Para minha felicidade, encontrei diversas anotações de trabalhos que realizamos juntos. Em uma delas, atuei como comentarista ao lado do amigo Juarez Sallez, em uma partida do Campeonato Mineiro no Estádio Ipatingão.

Boas lembranças de um tempo de muito aprendizado e experiências que marcaram minha trajetória profissional. Afinal, em julho deste ano, completo 30 anos de carreira.

Rogério Silva

@papoesportivodc