Senar Minas se destaca em concurso nacional de vídeos

FAEMG SENAR | Divulgação

O Senar Minas conquistou destaque nacional no 6º Concurso de Vídeos Educativos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). Minas Gerais registrou um número expressivo de produções inscritas, com 178 vídeos, reafirmando seu protagonismo no uso de ferramentas virtuais como aliadas do ensino no meio rural.

Na categoria Formação Profissional Rural, um dos vencedores foi o mineiro Heli Heros Teodoro de Assunção, com uma produção sobre o uso de drones na pecuária, evidenciando a aplicação de tecnologias inovadoras no campo.

│ A ideia do vídeo nasceu da proposta de trazer soluções simples e práticas que fazem diferença e ajudam a facilitar o trabalho de produtores e trabalhadores rurais. Eu atuo como instrutor de drones no Senar Minas, entre outras áreas, e também sou pequeno produtor rural, pecuarista. No meu dia a dia no campo, procuro aplicar aquilo que levo para a sala de aula. E uma dessas aplicações foi justamente o uso de drones na pecuária.

Segundo Heli, a ideia surgiu de uma demanda real vivenciada na propriedade.

│ A necessidade de monitorar o rebanho, acompanhar a localização dos animais, fazer a contagem e observar o pasto me levou a pensar em como essa experiência poderia contribuir com outros produtores. Hoje, com uma ferramenta relativamente simples e cada vez mais acessível, como o drone, é possível ganhar tempo, melhorar o controle da atividade e reduzir o esforço no trabalho diário.

Aberto a todas as regionais do Senar no país, o concurso valoriza produções autorais de instrutores de Formação Profissional Rural, Promoção Social e, nesta edição, também de técnicos da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG).

│ A iniciativa evidencia como estratégias virtuais bem aplicadas podem ampliar o alcance do conhecimento, estimular o aprendizado contínuo e aproximar conteúdos técnicos da realidade dos produtores rurais, ressalta a coordenadora pedagógica do Sistema Faemg Senar, Cristiane Trigueiro.

Conquista

Os vencedores do 6º Concurso de Vídeos Educativos foram anunciados no dia 4 de fevereiro, durante uma live nacional. Ao todo, 887 vídeos foram enviados por participantes de 25 estados brasileiros. Desse total, 668 produções foram da área de ATeG, 141 de Formação Profissional Rural e 78 de Promoção Social.

│ Este concurso é muito importante porque, além de divulgar o trabalho do Senar no campo, evidencia o engajamento dos profissionais que capacitam produtores e trabalhadores rurais para o desenvolvimento do agronegócio. Minas Gerais tem se destacado de forma abrangente, especialmente nos treinamentos voltados à aplicação de tecnologias de ponta na produção, reforça o gerente de Formação Profissional Rural e Promoção Social, Wander Magalhães.

Além do reconhecimento, os 11 vídeos premiados receberão um kit completo para produção de conteúdo, composto por mochila, smartphone, microfone de lapela bluetooth e pedestal de suporte. As produções vencedoras passam a integrar o acervo do Senar Play, plataforma que reúne mais de 500 vídeos e registra milhões de acessos anuais, consolidando-se como uma ferramenta estratégica para o ensino no meio rural. As demais produções inscritas também poderão ser incorporadas à plataforma, após avaliação técnica.

Incentivo à produção

Em Minas Gerais, o estímulo à participação no concurso foi fortalecido por uma ação concreta: a oferta de um curso EAD de produção de vídeos educativos. A capacitação apresenta, de forma prática e acessível, orientações sobre planejamento, gravação e edição de vídeos, abordando desde o uso adequado de câmera e iluminação até técnicas que valorizam o conteúdo técnico. O curso inclui ainda um módulo de oratória, com foco em comunicação clara e segura.

Como diferencial, o Senar Minas também ofereceu um bônus sobre o uso de recursos audiovisuais gratuitos disponíveis na internet e a aplicação da Inteligência Artificial na criação de imagens, esquemas visuais e ilustrações. O conteúdo foi complementado por orientações específicas sobre o concurso e por um bate-papo com Gilmar Medeiros, instrutor do Senar Minas e vencedor de três edições do concurso.