Projeto liga Sul de Minas ao Porto de Angra

Foto: Clarissa Barçante | Agência Minas

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Projeto liga Sul de Minas ao Porto de Angra O prefeito de Varginha, Leonardo Ciacci, anunciou que o projeto para interligar o município ao Porto de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, segue avançando. O primeiro chamamento público para autorização de exploração da infraestrutura ferroviária do Corredor Minas-Rio foi aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. A malha ferroviária Rio-Minas, considerada estratégica para o fortalecimento logístico e econômico da região Sudeste, foi dividida em dois lotes. O primeiro trecho conecta Iguatama, no Centro-Oeste de Minas Gerais, a Barra Mansa, com extensão de 625,8 quilômetros, incluindo o ramal ferroviário entre Varginha e Lavras. (Varginha Digital)https://varginhadigital.com.br/noticias/noticias-de-varginha/projeto-ferroviario-ligara-varginha-angra-dos-reis/

Sucessão mineira busca no caminho viávelReuniões, conspirações, falações e insinuações têm acontecido nos bastidores da política mineira, com o fito de encontrar um projeto minimamente viável, tendo em vista as eleições ao Governo de Minas. Recentemente, surgiu a notícia de que um forte movimento está sendo feito para desidratar a campanha do candidato à reeleição, o governador Mateus Simões. Os rumores sobre essa tese foram levantados nos bastidores do Parlamento mineiro. Para isolar cada vez mais o atual chefe do Executivo na peleja deste ano, existe o esboço de um projeto para turbinar a candidatura do presidente licenciado da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe (Edição do Brasil).https://edicaodobrasil.com.br/destaques/indefinicao-de-rodrigo-pacheco-pode-refletir-na-campanha-de-lula/

Divinópolis projeta orçamento de R$ 1,7 biA Câmara Municipal de Divinópolis realizou nesta sexta-feira (08) uma Audiência Pública para discutir o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2027. A previsão apresentada pelo Executivo Municipal aponta para um orçamento superior a R$ 1,7 bilhão no próximo ano. A audiência foi conduzida pelo secretário municipal de Planejamento, Gestão, Ciência e Tecnologia, Thiago Nunes, e pelo diretor de Orçamento e Contas Públicas, Lucas Carilho. Durante a apresentação, foram detalhadas as projeções econômicas, metas fiscais e prioridades que irão nortear a elaboração do orçamento municipal. (Portal MPA)https://www.sistemampa.com.br/noticias/politica/divinopolis-projeta-orcamento-superior-a-r-17-bilhao-para-2027/

Empresa vai ampliar rotasA Agência Nacional de Transportes Terrestres emitiu uma autorização para que a Empresa Unida Mansur & Filhos opere 74 novos mercados interestaduais. A liberação pode ampliar significativamente as opções de viagens rodoviárias para passageiros de Viçosa e cidades da região. Com a medida, municípios da Zona da Mata mineira passam a ter novas possibilidades de conexão direta com destinos no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, incluindo cidades turísticas, polos regionais e centros urbanos importantes. Para Viçosa, por exemplo, a novidade representa a possibilidade de acesso a mais linhas para o litoral capixaba, Grande Vitória, Norte Fluminense, Região dos Lagos e capital fluminense. (Folha da Mata)https://www.folhadamata.com.br/antt-autoriza-unida-a-operar-74-novas-rotas-interestaduais-saindo-de-vicosa-e-regiao

Servidores de Timóteo ameaçam greveO clima político na Câmara Municipal de Timóteo atingiu um ponto crítico. Servidores concursados e comissionados articulam uma paralisação histórica em protesto contra a gestão do atual presidente da Casa, Adriano Alvarenga. De acordo com informações obtidas exclusivamente pelo Jornal dos Vales, o movimento surge em meio a denúncias de discriminação, irregularidades administrativas e uma investigação em curso pelo Ministério Público. (Jornal dos Vales)https://www.jornaldosvales.com.br/noticia/63725/servidores-da-camara-de-timoteo-ameacam-greve-historica-contra-gestao-de-adriano-alvarenga

Expectativa para a Fenex Sete LagoasA contagem regressiva para a Fenex 2026 – Feira de Negócios e Conexões de Sete Lagoas e Região já começou. O evento será realizado nos dias 12 a 15 de agosto no Parque de Exposições de Sete Lagoas, consolidando-se como um dos principais encontros multissetoriais do local. Nesta segunda edição, a feira reúne empresas, marcas, instituições e empreendedores, oferecendo um ambiente propício para negócios, networking e oportunidades estratégicas.https://www.setedias.com.br/fenex-2026-promete-movimentar-negocios-e-ampliar-oportunidades-em-sete-lagoas/

Guaranésia recebe seloA cidade de Guaranésia conquistou reconhecimento nacional ao receber o Selo Diamante, a mais alta certificação concedida pelo Sebrae às Salas do Empreendedor que se destacam pela excelência no atendimento e no suporte aos pequenos negócios. O anúncio foi feito durante a premiação nacional promovida pelo Sebrae, na última terça-feira (5/5). Entre os 2.859 inscritos em todo o Brasil, apenas 283 unidades receberam a certificação máxima em 2025, sendo 29 em Minas Gerais. (Folha Regional)https://afolharegional.com.br/noticias/guaranesia-e-destaque-nacional-com-selo-diamante-do-sebrae-minas/

