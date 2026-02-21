Instituto de Sete Lagoas inicia atividades

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Instituto de Sete Lagoas inicia atividades

Na próxima quarta-feira (25), o Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM) começa sua jornada em Sete Lagoas com a aula inaugural, na presença de alunos, professores e autoridades. O centro educacional funcionará ainda de forma provisória nas instalações do Unifemm até a conclusão do seu campus, na região central da cidade – neste primeiro semestre 70 alunos terão o Ensino Médio regular com dois cursos da área de tecnologia. (Sete Dias)

Ex-presidente de cooperativa é preso

O ex-presidente da Cooperativa dos Cafeicultores e Agropecuaristas de Ibiraci, Cocapil, Elvis Vilhena Faleiros, 40, foi preso pela Polícia Militar em Frutal após diligências que resultaram na sua localização. Ele estava foragido e é investigado por crimes relacionados ao esvaziamento de um armazém de café ocorrido em 4 de dezembro de 2025. O caso envolve um prejuízo estimado em R$ 50 milhões, atingindo 179 vítimas, a maioria produtores rurais vinculados à cooperativa. (Jornal do Sudoeste)

Carnaval tem avaliação positivo em Poços

Foram apresentados na tarde de sexta-feira (20), os resultados do Carnaval 2026, que entrou para a história. A festa consolidou Poços de Caldas como um dos principais destinos carnavalescos de Minas Gerais, destacando-se não apenas pela diversidade cultural e organização, mas, sobretudo, pelo expressivo impacto econômico e pelos excelentes índices de segurança registrados durante os dias de folia. A movimentação estimada foi de R$ 162 milhões na economia local, resultado direto do aumento da taxa de ocupação hoteleira, do consumo nos estabelecimentos comerciais e do fluxo intenso nos atrativos turísticos. (Jornal Mantiqueira)

Consórcios crescem em Minas

De acordo com a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac), o consórcio de imóveis apresentou um crescimento significativo nos últimos anos. Entre 2020 e 2025, as vendas de cotas tiveram alta próxima de 300%. Nos últimos 20 anos, desde 2005, aproximadamente 1,55 milhão de participantes foram contemplados, permitindo a compra de imóveis para moradia, negócios ou investimentos. Esse cenário é especialmente visível em Minas Gerais, onde o consórcio de imóveis tem grande relevância, representando cerca de 10% do total de cotas vendidas no país. (Edição do Brasil)

Mais uma ponte sob atenção em Minas

Após a interdição da ponte que liga Miguelópolis (SP) a Conceição das Alagoas (MG), agora o Ministério Público Federal (MPF) também volta a atenção para outra travessia sobre o Rio Grande. Trata-se da Ponte de Divisa, que conecta Sacramento (MG) a Rifaina (SP), e que vem apresentando problemas estruturais. Diante da situação, o MPF entrou na Justiça pedindo que sejam feitos reparos urgentes na ponte. O órgão também quer que fique definido, de uma vez por todas, qual empresa ou órgão público é responsável pela manutenção da estrutura, já que hoje há divergência entre as instituições envolvidas. (Jornal da Manhã)

4 toneladas de drogas incineradas

A Polícia Civil de Minas Gerais realizou, na sexta-feira (20), a incineração de quatro toneladas de drogas em Ipatinga, no Vale do Aço. Os entorpecentes foram destruídos no alto-forno da Usiminas e são resultado de apreensões realizadas ao longo de 3 a 4 meses em Belo Horizonte. A operação foi coordenada pelo chefe do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), delegado Rodrigo Macedo de Bustamante, pelo delegado da 4ª Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico, Daniel Augusto dos Reis, com apoio do chefe do 12º Departamento de Polícia Civil, delegado-geral Gilmaro Alves Ferreira. (Jornal Classivale)

