Duplicação da BR 381 tem estudo

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Duplicação da BR 381 tem estudoNo próximo dia 19 de maio, a Nova 381 deve entregar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental para a duplicação da BR-381 entre Belo Oriente e Governador Valadares. A duplicação do trecho não estava prevista inicialmente no contrato, que previa apenas a construção de terceiras faixas. no antigo estudo produzido ainda antes do processo de concessão da BR-381, que teve início em 2021, foi avaliado que o fluxo de veículos e outros fatores técnicos indicavam apenas a necessidade de implantação de faixas adicionais no trecho. (Diário do Aço)https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0133625-estudo-de-viabilidade-de-duplicacao-da-br381-entre-belo-oriente-e-valadares-sera-entregue-a-antt

Rombo pode levar Divinópolis ao colapsoA Prefeitura de Divinópolis realizou reunião com representantes do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis, do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Divinópolis e Região Centro Oeste e vereadores para discutir a necessidade da Reforma da Previdência do município. A atual projeção indica que o déficit previdenciário ultrapassa a marca de R$ 2,5 bilhões, enquanto a obrigação futura do município pode chegar a R$ 3,8 bilhões. Caso nenhuma medida seja tomada, as alíquotas pagas pela Prefeitura para custear a previdência atingirão percentuais considerados insustentáveis para os cofres públicos. (Portal G37)https://g37.com.br/divinopolis/rombo-de-r-25-bilhoes-no-diviprev-pode-levar-divinopolis-ao-colapso-financeiro/

Jovem de Caeté conquista título de robóticaUm talento de Caeté ganhou destaque internacional ao integrar a equipe brasileira campeã do First World Championship, uma das maiores competições de robótica educacional do mundo. O estudante Felipe Gabriel, do distrito de Antônio dos Santos, fez parte do time Amigos Droids, que conquistou o 1º lugar geral na disputa realizada em Houston, no Texas. Além do título mundial, a equipe também recebeu o Inspire Award, principal reconhecimento da competição, e garantiu entrada no Hall da Fama do FIRST Tech Challenge — feito considerado histórico para o Brasil. (Jornal Opinião)https://www.opiniaocaete.com.br/jovem-de-caete-conquista-titulo-mundial-de-robotica-nos-estados-unidos/

MP analisa charretes em PoçosO Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Coordenadoria de Controle de Constitucionalidade, instaurou procedimento administrativo para analisar a constitucionalidade da Lei Municipal, que instituiu o serviço de carruagens elétricas e determinou a extinção das charretes de aluguel no município. O procedimento foi aberto após o recebimento de uma representação que questiona possíveis impactos da legislação. Entre os pontos levantados estão eventuais prejuízos à subsistência de famílias que dependiam da atividade com charretes, além de possíveis violações ao livre exercício profissional e à livre iniciativa. (Jornal Mantiqueira)https://www.jornalmantiqueira.com.br/2026/05/04/ministerio-publico-analisa-lei-das-carruagens-eletricas-em-pocos/



Gastronomia impulsiona turismo em BHEstudo divulgado pelo Ministério do Turismo, mostra que 95% dos visitantes estrangeiros que estiveram no Brasil em 2025 avaliaram positivamente a gastronomia nacional. O dado reforça o papel estratégico da culinária como ativo de promoção internacional e diferencial competitivo dos destinos brasileiros. Na capital mineira, a vocação gastronômica se traduz em uma experiência autêntica, que conecta tradição e inovação. Dos bares tradicionais aos restaurantes contemporâneos, Belo Horizonte construiu uma identidade culinária própria, capaz de transformar a comida em atrativo turístico. (MG Turismo)https://mgturismo.com.br/gastronomia-impulsiona-turismo-e-reforca-protagonismo-de-belo-horizonte/

Varginha declara emergência em saúde

O prefeito de Varginha, Leonardo Vinhas Ciacci, declarou Situação de Emergência em Saúde Pública no município. A medida foi motivada pelo expressivo aumento dos casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com crescimento acentuado a partir da semana epidemiológica nº 16 de 2026, além da elevação da demanda por atendimentos na rede municipal, especialmente na UPA e em leitos pediátricos e de terapia intensiva. O decreto considera a predominância de casos em crianças menores de nove anos, o registro de óbitos relacionados às síndromes respiratórias e a elevada circulação de vírus como rinovírus, vírus sincicial respiratório e influenza. (O Debate)https://www.odebatenoticias.com.br/post/varginha-decreta-situa%C3%A7%C3%A3o-de-emerg%C3%AAncia-em-sa%C3%BAde-p%C3%BAblica-por-aumento-de-casos-de-s%C3%ADndromes-respirat%C3%B3

