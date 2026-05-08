Bárbara Botega defende identidade mineira e reforça compromisso com interior do Estado

Bárbara Botega defende a mineiridade e fortalecimento do interior durante Congresso Mineiro de Municípios

Pré-candidata à Câmara Federal destacou valorização da cultura mineira, diálogo com prefeitos e desenvolvimento regional

A defesa da identidade mineira foi um dos destaques da participação da pré-candidata à Câmara dos Deputados, Bárbara Botega, no 41º Congresso Mineiro de Municípios, realizado nos dias 5 e 6 de maio, em Belo Horizonte. Durante o encontro promovido pela Associação Mineira de Municípios (AMM), a ex-secretária de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais reforçou a importância da valorização da cultura, do interior e do chamado “jeito mineiro” de ser e falar.

Aliada do ex-governador Romeu Zema e uma das apostas do Partido Novo para as eleições de 2026, Bárbara destacou o reconhecimento do “mineirês” como patrimônio imaterial do Estado, título oficializado pelo governador Mateus Simões.

┃ Temos um orgulho profundo das nossas raízes e do nosso sotaque. O mineirês foi oficialmente declarado patrimônio imaterial pelo nosso governador Mateus Simões. Quem questionar o nosso jeito de falar precisa entender que essa é a nossa identidade. Somos mineiros e defendemos nossa cultura com muito orgulho, amor e respeito à nossa história, afirmou.

Defesa do interior e desenvolvimento regional

Durante o congresso, Bárbara Botega participou de reuniões e conversas com prefeitos, vereadores e lideranças municipais, defendendo maior integração entre Estado e municípios para impulsionar o desenvolvimento regional.

┃ Participo deste congresso todos os anos e reafirmo: este é um espaço fundamental para Minas Gerais. Aqui conseguimos trocar experiências, discutir políticas públicas eficientes e construir soluções conjuntas para o crescimento das cidades, destacou.

A pré-candidata também ressaltou a necessidade de ampliar a escuta às demandas das cidades do interior, enfatizando que grande parte da população mineira vive fora dos grandes centros.

┃ Trazer o interior para o centro desse debate é garantir que as políticas públicas cheguem onde as pessoas realmente estão. Esse intercâmbio de experiências é essencial para o fortalecimento de Minas Gerais, afirmou.

Trajetória na gestão pública

Com formação em Direito e atuação voltada à gestão pública estratégica, Bárbara Botega construiu sua trajetória no governo de Minas em áreas ligadas à comunicação, desenvolvimento econômico, turismo e atração de investimentos.

Durante o governo Romeu Zema, atuou como:

Secretária de Estado Adjunta de Comunicação Social

Superintendente de Atração de Investimentos e Estímulo à Exportação

Assessora-Chefe Internacional do Estado

Secretária de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais

Na área de turismo e desenvolvimento econômico, participou da articulação de investimentos privados de grande porte em Minas Gerais, incluindo projetos como:

Villa Galé , em Ouro Preto

, em Ouro Preto Clara Arte Resort, no Instituto Inhotim, em Brumadinho

As iniciativas contribuíram para ampliar a presença de Minas no turismo nacional e internacional e fortalecer a economia regional.

Projeto político

Pré-candidata a deputada federal pelo Novo, Bárbara Botega defende uma atuação voltada à gestão eficiente, desenvolvimento regional, atração de investimentos e fortalecimento da identidade mineira.

Sua pré-candidatura vem sendo apresentada pelo partido como um projeto de renovação política com foco em experiência administrativa, articulação institucional e diálogo com os municípios.

Contato para imprensa

Comunicação Bárbara Botega

Geremias Sena — (31) 99246-4418

Email: geremias.sena@gmail.com