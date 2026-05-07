Aportes impulsionam políticas públicas no Estado

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Aportes impulsionam políticas públicas no EstadoA Samarco realizou, neste mês de abril, o pagamento da terceira parcela no valor de R$ 6,82 bilhões, destinados a financiar políticas públicas em escala federal, estadual e municipal, dentro do cronograma estabelecido pelo Novo Acordo do Rio Doce, homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Os valores são repassados aos entes governamentais para que exerçam sua autonomia na implementação de ações que visem o ganho de qualidade de vida das populações. O fluxo de repasses de recursos reforça a governança de longo prazo do Novo Acordo, previsto para 20 anos. (Portal Carlos Souto)https://www.portalcarlossouto.com.br/noticias/regional/aportes-do-novo-acordo-do-rio-doce-impulsionam-politicas-publicas-em-minas-e-no-espirito-santo/

Empresa de Itabira acelera expansão em MGO que começou em 1998, em Itabira, como uma solução para conectar regiões com infraestrutura limitada, transformou-se em um dos principais provedores de telecomunicações do país. A Valenet, reconhecida como “A Internet dos Mineiros”, celebra 28 anos consolidando sua posição como a segunda maior provedora de Minas Gerais e uma das 20 maiores do Brasil. Desde 2017, a empresa cresce pelo menos 20% ao ano, investe mais de R$ 100 milhões anuais e projeta faturamento de R$ 450 milhões para 2026. (Cidade Conecta)https://www.cidadeconecta.com/noticias/empresa-acelera-expansao-em-minas-com-investimento-de-r-100-milhoes/

Caratinga debate população de ruaO aumento da população em situação de rua em Caratinga foi tema de uma audiência pública realizada na noite desta quarta-feira (6), na Câmara Municipal. O encontro reuniu representantes do poder público, Judiciário, Polícia Militar, assistência social, saúde e diversos segmentos da sociedade civil para discutir medidas de acolhimento, reinserção social e enfrentamento do problema, que vem crescendo no município. A quantidade de pessoas vivendo nas ruas aumenta significativamente nesta época do ano, principalmente em razão da chegada de trabalhadores migrantes para a colheita do café. A localização estratégica de Caratinga, às margens da BR-116, contribui para o fluxo constante de pessoas em situação de vulnerabilidade social. (Diário de Caratinga)https://diariodecaratinga.com.br/cidade/caratinga-discute-avanco-da-populacao-em-situacao-de-rua/

Programa Voluntários estreia em Teófilo Otoni O Programa Voluntários da Copasa iniciou, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, a Campanha do Agasalho 2026. A iniciativa tem como objetivo arrecadar roupas e agasalhos em bom estado de conservação, que serão destinados a crianças em situação de vulnerabilidade social atendidas pela Creche Lar da Criança. Criado em 2022, o Programa de Voluntariado Corporativo da Copasa, que é coordenado pela Gerência de Desenvolvimento Social, tem como objetivo desenvolver ações sociais transformado ras, promover o engajamento dos prestadores de serviço voluntário e gerar valor social para as comunidades. (Diário Tribuna)https://diariotribuna.com.br/?p=33455

Começam os voos diretos entre Uberlândia e RioDesde terça-feira (5), Uberlândia tem voos diretos para o Rio de Janeiro (RJ) com a Gol Linhas Aéreas. A nova rota será operada às terças, quintas e sábados, ligando os aeroportos Tenente Coronel Aviador César Bombonato e RIOgaleão. Além da nova rota para o Rio de Janeiro, a Gol dobrou a oferta de voos entre Uberlândia e São Paulo/Congonhas (CGH). A companhia incluiu um voo que parte de Uberlândia pela manhã, retornando no final da noite. A novidade atende especialmente o cliente que busca voos no mesmo dia e horários mais convenientes. (Diário de Uberlândia)https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/40399/voos-diretos-entre-uberlandia-e-rio-de-janeiro-comecam-a-operar-nesta-se

Formiga anuncia quatro festivaisA Prefeitura Municipal anunciou nesta semana a realização de quatro festivais musicais e gastronômicos em Formiga nos próximos meses. O primeiro será o Gastronômico Rural da Fazenda Velha, que ocorrerá no dia 16 de maio. O segundo é o Canta Formiga, que terá final marcada para o dia 12 de junho. O terceiro é o Sons e Sabores, que acontecerá de 12 a 14 de junho e o quarto é o Festival Formiguense do Queijo, marcado para agosto. (O Pergaminho)https://www.opergaminho.com.br/prefeitura-anuncia-quatro-festivais-musicais-e-gastronomicos-para-formiga

Centro Pet de Uberaba gera queixasInaugurado nesta semana pela Prefeitura de Uberaba, o Centro Municipal de Atendimento Pet (Centro Pet), voltado a consultas básicas para cães e gatos, já é alvo de reclamações de tutores que buscaram atendimento no local. As queixas envolvem dificuldades no agendamento, ausência de veterinários em determinado momento e dúvidas sobre o fluxo de atendimento. A administração municipal reforça que o local não recebe animais para pronto-atendimento, sendo todos os agendamentos realizados pelo WhatsApp, já que o número disponibilizado não atende ligações. (Jornal da Manhã)Uberaba – https://www.jmonline.com.br/cidade/centro-pet-abre-com-queixas-de-falta-de-veterinarios-e-falhas-no-atendimento-em-uberaba-1.622004

