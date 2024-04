COLUNA ABRINDO O JOGO

Copa Menino Maluquinho: Obrigado a todos!

Encerramos a 2ª Copa Menino Maluquinho com a sensação do dever cumprido. Não foi fácil. Mas, quem prometeu que seria? Ninguém faz nada sozinho, principalmente um evento de tamanha grandeza. Por isso, meu muito obrigado a essa equipe maravilhosa, dedicada e apaixonada pelo que faz: Marina Pires, Sthefany Marques, Thiago Mendes, Luiz Henrique, Luana Martins, João Pedro, Tiago, Ariane Fernanda, Nabill Zoukan, Benito Douglas, Hércules. Vocês são monstros de competência. Em meu último ano como presidente da Liga Caratinguense de Desportos (LCD), me sinto privilegiado em tê-los como parceiros. Tenho certeza absoluta que ao encerrar minha passagem pela presidência ao final do ano, terei dado minha pequena parcela de contribuição para nosso esporte. Na minha humilde opinião, às pessoas passam, às instituições permanecem. Assim tem sido também com nossa Liga Caratinguense de Desportos. Muitos vieram antes de mim e deram uma contribuição inestimável para nosso esporte, assim como outros virão depois de mim e também contribuirão.

Como duas filhas

Se existe algo que o esporte sempre me proporcionou desde os tempos de criança, é a oportunidade de conhecer pessoas que levo pra vida toda. Com essas duas não foi diferente. Marina Pires e Sthefany Marques, duas jovens com idade de minhas filhas. Marina, diretora de competições da Liga Caratinguense de Desportos, sempre notada pela competência, responsabilidade, amor ao esporte, e principalmente pulso firme. Sthefany sempre ao lado, as vezes não concordando, mas, sempre apoiando. O sucesso não só da Copa Menino Maluquinho, mas de todas às competições promovidas pela LCD, inevitavelmente passam pela dedicação das duas.

Mineiro: Quem vai levar a taça?

O primeiro confronto válido pelo Campeonato Mineiro entre os rivais Atlético e Cruzeiro terminou empatado em 2 a 2. Porém, para os cruzeirenses, o resultado tem um gostinho de vitória. Afinal, esteva perdendo por 2 a 0, e vendo a vantagem ser invertida a favor do rival. Por isso, saiu de campo mais satisfeito e com a vantagem mantida de jogar por outro empate. Por outro lado, o primeiro tempo feito pelo time alvinegro, deixa o torcedor com esperança de conquistar o pentacampeonato, algo que o Galo não conquista desde 1982. Entretanto, a vantagem no momento é da Raposa.

Rogério Silva

[email protected]

@rogeriosilva89fm