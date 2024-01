COLUNA ABRINDO O JOGO

Regional LCD: A vez da garotada

Dando sequência ao compromisso de promover as competições de base, atendendo a muitos pedidos dos clubes, a Liga Caratinguense de Desportos irá promover mais uma edição do Campeonato Regional das categorias sub 11 e 13. Ano passado, a LCD realizou o torneio Sub 15 e 17 com enorme sucesso, a Cettatic conquistou os dois títulos. Entretanto, depois de receber um ofício do superintendente de Esporte Lazer e Cultura se comprometendo a assumir a promoção da base, a entidade optou por não realizar o Regional das categorias. Porém, 2024 a garotada pode se preparar. O Regional da LCD vem aí!

Regional Adulto mais cedo

Nos últimos anos, o certame promovido pela Liga Caratinguense de Desportos tem começado sempre no último domingo de julho. Porém, este ano, em virtude de se tratar de um ano eleitoral teremos menos datas disponíveis para a realização do Regional. Assim, o campeonato de futebol amador mais importante, tradicional e charmoso do Leste e Zona da Mata mineira, deverá começar no início de julho. Aliás, diversos clubes já estão buscando informações sobre o certame.

Mineiro: Galo é favorito

O Campeonato Mineiro irá começar dia 24 deste mês. Como sempre, os três grandes são os favoritos ao título. Mas, sempre tem um mais favorito que outros. Na minha humilde opinião, dessa vez o Atlético é o grande favorito a conquistar o título. O alvinegro tem mais poder de contrações, além de já contar com o elenco mais qualificado tecnicamente, e estar se qualificando ainda mais. Cruzeiro e América estão na briga também. Porém, sem a qualidade e as opções do rival.

