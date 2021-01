COLISÃO NA BR-116

Dois jovens morrem em acidente envolvendo motocicleta e caminhão

SANTA RITA DE MINAS – Um grave acidente foi registrado na noite deste domingo (3) no km 536 da BR-116, trecho que corta o município de Santa Rita de Minas. A colisão envolveu uma motocicleta e um caminhão e resultou em duas mortes. As vítimas são Iago Oliveira Prudêncio e Iago Rodrigues Viana. Ambos tinham 19 anos de idade e residiam no distrito de Santa Luzia, município de Caratinga.

Marcelo Gomes de Sá, 37, era quem dirigia o caminhão. Ele saiu de Floresta (PE) e seguia para o Rio de Janeiro. O motorista disse que o piloto perdeu o controle da direção quando a moto passou por uma poça de lama que estava na pista. Os ocupantes da moto acabaram batendo violentamente na lateral do caminhão e eles morreram na hora. Os bombeiros militares chegaram a ser acionados e sinalizaram o local.

A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e as causas serão apontadas em laudo da Perícia Técnica da Polícia Civil.