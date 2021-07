Cof cof! Confira o que pode ser a tosse do seu bichinho

Notar uma tosse em cachorro é, sem dúvida alguma, uma situação que liga um sinal de alerta no tutor. Afinal de contas, a tosse nunca é um bom sinal, pois sempre está indicando que alguma outra coisa está se passando no organismo do cãozinho. E isto, claro, precisa de atenção.

A tosse em cachorro é causada por muitos fatores diferentes. Não há como precisar de imediato o que está causando a questão. No entanto, podemos identificar o tipo da tosse e, a partir disso, ponderar pelo que está acontecendo.

Basicamente, o cão vai ter alguns tipos de tosse: a seca, a úmida e a com som de “ganso”. A forma como o som da tosse sai da boca do cachorro, diz muito sobre o que pode estar causando aquele problema.

Por exemplo, uma tosse úmida e com secreções, geralmente vai indicar uma gripe canina ou alguma doença como pneumonia. Enquanto que uma tosse mais seca, pode simbolizar alguma doença contagiosa. Ambas precisam de tratamento e cuidados específicos, visto que quando a tosse já está acontecendo, é porque a doença também já está em curso avançado.

