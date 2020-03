Cocaína e crack apreendidos no bairro Santo Antônio

CARATINGA – Luís Henrique de Souza Cruz, 24 anos, foi preso por suspeito de tráfico de drogas no final da noite do último sábado (7), na rua José Carlos Pereira, no bairro Santo Antônio.

Durante operação, segundo a PM, o jovem foi visualizado traficando drogas e ao avistar os militares, fugiu e foi alcançando quando tentava entrar na residência. Ao ser submetido à busca pessoal, foi encontrado em sua posse 19 cápsulas com cocaína, 65 pedras de crack, R$ 346,00, e um aparelho celular.

Em consulta ao sistema informatizado, constatou-se também haver um mandado de prisão em desfavor de Luís Henrique, que foi preso e conduzido à delegacia de Polícia Civil.