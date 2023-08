Cinevale em cartaz

Mostra de Cinema Ambiental do Vale do Rio Doce começou hoje em escolas públicas de Ipatinga; encerramento será aberto ao público no Parque Ipanema

IPATINGA – A primeira edição da CineVale – Mostra de Cinema Ambiental do Vale do Rio Doce, começou nesta segunda-feira (28), “impulsionada pela necessidade de conectar pessoas, estimular reflexões que inspirem ações em favor do meio ambiente, a iniciativa se beneficia da linguagem cinematográfica para abordar a sustentabilidade, tema muito pertinente”, explica Alexandre Luna, realizador do evento.

Ele observa que programação da CineVale é permeada por diálogos sobre formas de se alcançar o equilíbrio na utilização dos recursos naturais em acordo com as práticas sustentáveis, “cumprindo com o objetivo da Mostra, contribuir para a formação do pensamento crítico e a sensibilização dos participantes do projeto sobre questões ambientais”.

A CineVale – Mostra de Cinema Ambiental do Vale do Rio Doce traz em sua programação a exibição de curtas-metragens de variados gêneros em quatro escolas selecionadas do ensino fundamental para alunos da faixa etária de 12 a 15 anos na cidade de Ipatinga, com a temática ambiental e cultural. As projeções ocorrerão em dois dias da semana, em horários a serem definidos pela direção de cada estabelecimento de ensino, no período de 28 de agosto a 6 de setembro de 2023.

Outra atração da CineVale é a oficina livre de produção audiovisual em smartphone, com 12 horas de duração, ministrada pelo cineasta Gustavo Jardim. “Para essa atividade, são oferecidas dez vagas para cada escola contemplada com as exibições. Ao todo, serão cerca de 50 horas de aula, levando-se em conta o tempo de conteúdo que será ministrado em cada educandário”, explica o realizador da Mostra.

EDUCADOR

Realizador audiovisual e educador, Gustavo Jardim é diretor de filmes exibidos em festivais no Brasil e no exterior. O cineasta conquistou prêmios na Mostra de Cinema de Tiradentes, por A Hora do Primeiro Tiro, e no Videobrasil, pela obra Tocaia. Mestre em Cinema e Educação pela Fae/UFMG, e doutor em Comunicação Social pela Fafich/UFMG, Gustavo é integrante do grupo de pesquisa Poéticas da Experiência e estágio na Universidade de Chicago (EUA), diretor da 4 Folhas Audiovisuais, produtora de filmes que desenvolve projetos de cinema e educação em escolas públicas, universidades e grupos culturais. O educador coordena a Rede Kino – Cinema, Audiovisual e Educação na América Latina e é membro do Lais (Laboratório e Arquivo de Imagem e Som) da Faculdade de Educação da UFMG. Gustavo é artista colaborador do South Side Home Movie Project (Chicago) e do Coletivo de Cinema (Belo Horizonte).

CINEMA DO PARQUE

A Mostra será encerrada no dia 6 de outubro, de 18h30 às 20h30, com a exibição de curtas-metragens e um longa-metragem no Galpão do Parque Ipanema. “As obras serão projetadas em telão, e o som transmitido como no cinema”, destaca Alexandre Luna.

A sessão será aberta com a apresentação de curtas produzidos pelos alunos durante a oficina de audiovisual.

A CineVale – Mostra de Cinema Ambiental do Vale do Rio Doce é uma realização do produtor cultural Alexandre Luna, com produção de Shirley Maclane. A fotografia é de Tatiane Bispo, e a assessoria de comunicação de Goretti Nunes. A iniciativa conta om o apoio da Fundação Renova, via Edital Doce e Prefeitura Municipal de Ipatinga.

SERVIÇO

CineVale no Galpão do Parque Ipanema aberta ao público. Dia 6 de setembro, de 18h30 às 20h30. Entrada franca. As demais atrações da Mostra são destinadas exclusivamente a escolas da rede pública já agendadas.